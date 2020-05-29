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2015 Volkswagen Eos

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CABRIOLET TOIT PANORAMIQUE / GPS NAVIGAT

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CABRIOLET TOIT PANORAMIQUE / GPS NAVIGAT

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4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6

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  • 58,500KM
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  • Listing ID: 5051628
  • Stock #: SMR - 005726
  • VIN: WVWBW8AH6FV005726
Exterior Colour
Gris foncé
Interior Colour
Noir
Body Style
Coupe
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
2-door
https://www.levisautos.com/occasion/Volkswagen-EOS-2015-id7771308.html

VOLKSWAGEN EOS 2015 CABRIOLET AVEC SEULEMENT 58500 KM CERTIFIÉ(RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR 2.0 LITRES TURBO OFFRANT UNE EXCELLENTE PUISSANCE. TRANSMISSION AUTOMATIQUE, MAGS 17 POUCES SUR PNEUS D'HIVER EN EXCELLENTE CONDITION. (POSSIBILITÉ DE PNEUS D'ÉTÉ 17 POUCES POUR 450.00$),INTERIEUR EN CUIR NOIR,BLUETOOTH,GPS NAVIGATION, AIR CLIMATISÉ, TOIT PANORAMIQUE, BANCS CHAUFFANTS, ORDINATEUR DE BORD, LECTEUR MP3, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET,VOLANT AJUSTABLE ET TÉLESCOPIQUE,RPM, FREIN ABS, TÉLÉ-VERROUILLAGE.GARANTIE DE 6 MOIS OU 6000 KM MOTOPROPULSEUR(GARANTIE PROLONGÉ DISPONIBLE A PRIX IMBATTABLE AVEC LE CAA ET PPP). FINANCEMENT DISPONIBLE SUR PLACE A TAUX AVANTAGEUX ! VEHICULE AYANT ÉTÉ ACCIDENTÉ DANS LE PASSÉ LORSQU'IL AVAIT SEULEMENT 12000 KM.POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatiseur automatique
  • Phares automatiques
  • Phares antibrouillard
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Pneus performance
  • Toit ouvrant en verre
  • Transmission Automatique
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Siège passager - soutien lombaire
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Ouvre-porte de garage intégré
  • Intérieur en cuir
  • Changeur de CD au tableau de bord
  • Phares haute intensité
  • Aide au stationnement (capteurs)
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Barre de sécurité
  • Miroirs électriques
  • Siège à réglage électrique
  • Toit ouvrant électrique
  • Sièges chauffants
  • Toit panoramique
  • Décapotable
  • Banquette arrière divisée

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