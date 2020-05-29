2015 Volkswagen Eos

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VOLKSWAGEN EOS 2015 CABRIOLET AVEC SEULEMENT 58500 KM CERTIFIÉ(RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR 2.0 LITRES TURBO OFFRANT UNE EXCELLENTE PUISSANCE. TRANSMISSION AUTOMATIQUE, MAGS 17 POUCES SUR PNEUS D'HIVER EN EXCELLENTE CONDITION. (POSSIBILITÉ DE PNEUS D'ÉTÉ 17 POUCES POUR 450.00$),INTERIEUR EN CUIR NOIR,BLUETOOTH,GPS NAVIGATION, AIR CLIMATISÉ, TOIT PANORAMIQUE, BANCS CHAUFFANTS, ORDINATEUR DE BORD, LECTEUR MP3, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET,VOLANT AJUSTABLE ET TÉLESCOPIQUE,RPM, FREIN ABS, TÉLÉ-VERROUILLAGE.GARANTIE DE 6 MOIS OU 6000 KM MOTOPROPULSEUR(GARANTIE PROLONGÉ DISPONIBLE A PRIX IMBATTABLE AVEC LE CAA ET PPP). FINANCEMENT DISPONIBLE SUR PLACE A TAUX AVANTAGEUX ! VEHICULE AYANT ÉTÉ ACCIDENTÉ DANS LE PASSÉ LORSQU'IL AVAIT SEULEMENT 12000 KM.POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
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