Menu
Account
Sign In

2015 Volkswagen Tiguan

R-LINE 2.0 TSI 4MOTION TOIT PANORAMIQUE

Watch This Vehicle

2015 Volkswagen Tiguan

R-LINE 2.0 TSI 4MOTION TOIT PANORAMIQUE

Location

Levis Autos

4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6

418-838-4242

  1. 4518465
  2. 4518465
  3. 4518465
  4. 4518465
  5. 4518465
  6. 4518465
  7. 4518465
  8. 4518465
  9. 4518465
  10. 4518465
  11. 4518465
  12. 4518465
  13. 4518465
  14. 4518465
  15. 4518465
  16. 4518465
  17. 4518465
  18. 4518465
  19. 4518465
  20. 4518465
  21. 4518465
  22. 4518465
  23. 4518465
  24. 4518465
  25. 4518465
  26. 4518465
  27. 4518465
  28. 4518465
  29. 4518465
  30. 4518465
  31. 4518465
  32. 4518465
  33. 4518465
  34. 4518465
  35. 4518465
  36. 4518465
Contact Seller

$18,994

+ taxes & licensing

  • 55,400KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4518465
  • Stock #: smr 057479
  • VIN: wvgjv7ax3fw057479
Exterior Colour
Gris foncé
Interior Colour
Brun
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.levisautos.com/occasion/Volkswagen-Tiguan-2015-id7651192.html

VOLKSWAGEN TIGUAN 2015 R-LINE ÉDITION 4MOTION AWD AVEC SEULEMENT 55400 KM CERTIFIÉ ET N'AYANT JAMAIS ÉTÉ ACCIDENTÉ ( UNIQUE PROPRIÉTAIRE,RAPPORT CARPROOF DISPONIBLE) MOTEUR 2.0 LITRES TSI TURBO D'EXCELLENTE RÉPUTATION OFFRANT UNE TRÈS BONNE PUISSANCE TOUT EN ÉTANT DURABLE ET TRÈS ÉCONOMIQUE, TRANSMISSION AUTOMATIQUE DSG AVEC LE MODE SHIFTRONIC, MAGS 19 POUCES SUR PNEUS HIVER TOYO A L'ÉTAT NEUF,TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE PANORAMIQUE, CAMÉRA DE RECUL,SIÈGE EN CUIR BRUN CHAUFFANT ET ÉLECTRIQUE,AIR CLIMATISÉ,CRUISE CONTROL, LECTEUR CD MP3 + PRISE AUXILIAIRE, BLUETOOTH, CONTRÔLES AU VOLANT, COUVERCLE DE COFFRE TÉLÉCOMMANDÉ,ATTACHE REMORQUE, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, VOLANT AJUSTABLE ET TÉLESCOPIQUE, RPM,PHARES ANTI-BROUILLARD, FREIN ABS, TÉLÉ-VERROUILLAGE, ALARME.GARANTIE DE 3 MOIS OU 5000 KM MOTOPROPULSEUR (GARANTIE PROLONGÉ DISPONIBLE À PRIX IMBATTABLE AVEC LE CAA ET PPP). FINANCEMENT RAPIDE EN LIGNE OU SUR PLACE AVEC DES TAUX TRÈS AVANTAGEUX. VÉHICULE AVEC UN BAS KILOMÉTRAGE EN PLUS D'ETRE TRES RARE SUR LE MARCHÉ À VOIR ABSOLUMENT! POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR. VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.CO6
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Horloge
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Miroirs chauffants
  • Climatisation
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Toit ouvrant en verre
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Cache bagages
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Siège passager - soutien lombaire
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Intérieur en cuir
  • Changeur de CD au tableau de bord
  • 4 Roues motrices
  • Tout équipé
  • Coussins gonflables doubles
  • Odomètre journalier
  • Traction intégrale
  • Verrouillage sans clé
  • Dégivreur de lunette arrière
  • Miroirs électriques
  • Rétroviseurs chauffants
  • Sièges électriques
  • Télédéverrouillage
  • Toit ouvrant électrique
  • Appuie-bras central
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Siège arrière pliant
  • Sièges chauffants
  • Jantes en Aluminium
  • Toit panoramique
  • Portes électriques
  • Tachymètre
  • Vitres teintées
  • Attelage remorque

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Levis Autos

2011 Mazda MAZDA3 Sp...
 132,600 KM
$5,994 + tax & lic
2015 Volkswagen Tigu...
 55,400 KM
$18,994 + tax & lic
2016 Kia Rio LX 6 VI...
 66,800 KM
$6,994 + tax & lic
Levis Autos

Levis Autos

4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

418-838-XXXX

(click to show)

418-838-4242

Send A Message