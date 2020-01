2015 Volkswagen Tiguan

https://www.levisautos.com/occasion/Volkswagen-Tiguan-2015-id7651192.html



VOLKSWAGEN TIGUAN 2015 R-LINE ÉDITION 4MOTION AWD AVEC SEULEMENT 55400 KM CERTIFIÉ ET N'AYANT JAMAIS ÉTÉ ACCIDENTÉ ( UNIQUE PROPRIÉTAIRE,RAPPORT CARPROOF DISPONIBLE) MOTEUR 2.0 LITRES TSI TURBO D'EXCELLENTE RÉPUTATION OFFRANT UNE TRÈS BONNE PUISSANCE TOUT EN ÉTANT DURABLE ET TRÈS ÉCONOMIQUE, TRANSMISSION AUTOMATIQUE DSG AVEC LE MODE SHIFTRONIC, MAGS 19 POUCES SUR PNEUS HIVER TOYO A L'ÉTAT NEUF,TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE PANORAMIQUE, CAMÉRA DE RECUL,SIÈGE EN CUIR BRUN CHAUFFANT ET ÉLECTRIQUE,AIR CLIMATISÉ,CRUISE CONTROL, LECTEUR CD MP3 + PRISE AUXILIAIRE, BLUETOOTH, CONTRÔLES AU VOLANT, COUVERCLE DE COFFRE TÉLÉCOMMANDÉ,ATTACHE REMORQUE, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, VOLANT AJUSTABLE ET TÉLESCOPIQUE, RPM,PHARES ANTI-BROUILLARD, FREIN ABS, TÉLÉ-VERROUILLAGE, ALARME.GARANTIE DE 3 MOIS OU 5000 KM MOTOPROPULSEUR (GARANTIE PROLONGÉ DISPONIBLE À PRIX IMBATTABLE AVEC LE CAA ET PPP). FINANCEMENT RAPIDE EN LIGNE OU SUR PLACE AVEC DES TAUX TRÈS AVANTAGEUX. VÉHICULE AVEC UN BAS KILOMÉTRAGE EN PLUS D'ETRE TRES RARE SUR LE MARCHÉ À VOIR ABSOLUMENT! POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR. VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.CO6

Additional Features Radio Satellite

Jantes en alliage

Freins ABS

Lecteur CD

Phares antibrouillards

Tapis protecteurs

Toit ouvrant

Radio AM/FM

Commandes audio au volant

Antipatinage

Essuie-glaces intermittents

Horloge

Ordinateur de bord

Climatiseur automatique

Miroirs chauffants

Climatisation

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Vitres électriques

Antivol

Toit ouvrant en verre

Transmission Automatique - 6 vitesses

Caméra de recul

Coussins gonflables latéraux pour la tête

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Roue de secours - Temporaire

Serrure à sécurité pour enfants

Direction assistée

Lecteur MP3

Prise Auxiliaire

Radio avec lecteur CD

Rétroviseurs électriques

Technologie Bluetooth intégrée

Air climatisé

Banquette arrière divisé

Cache bagages

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Miroir vanité conducteur illuminé

Miroir vanité passager illuminé

Siège conducteur - soutien lombaire

Siège électrique avant - Conducteur

Siège passager - soutien lombaire

Volant ajustable

Volant gainé de cuir

Intérieur en cuir

Changeur de CD au tableau de bord

4 Roues motrices

Tout équipé

Coussins gonflables doubles

Odomètre journalier

Traction intégrale

Verrouillage sans clé

Dégivreur de lunette arrière

Miroirs électriques

Rétroviseurs chauffants

Sièges électriques

Télédéverrouillage

Toit ouvrant électrique

Appuie-bras central

Servo-direction

Servo-freins

Siège arrière pliant

Sièges chauffants

Jantes en Aluminium

Toit panoramique

Portes électriques

Tachymètre

Vitres teintées

Attelage remorque

