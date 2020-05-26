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2016 Acura MDX

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TECHNOLOGIE PACKAGE TV/DVD SEULEMENT 702

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2016 Acura MDX

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4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6

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  • 70,200KM
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  • Listing ID: 5034087
  • Stock #: smr 504396
  • VIN: 5fryd4h63gb504396
Exterior Colour
Gris foncé
Interior Colour
Noir
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.levisautos.com/occasion/Acura-MDX-2016-id7764244.html

ACURA MDX 2016 TECHNOLOGIE PACKAGE SH-AWD 7 PASSAGERS GPS NAVIGATION / TV/DVD /TOIT OUVRANT / CUIR AVEC SEULEMENT 70200 KM CERTIFIÉ ( UNIQUE PROPRIÉTAIRE,RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR V-6 3.5 LITRES VTEC TRES PUISSANT EN PLUS D'ÊTRE TRÈS ÉCONOMIQUE ET DURABLE. TRANSMISSION AUTOMATIQUE AVEC LE MODE SHIFTRONIC AU VOLANT, SYSTEME DE NAVIGATION GPS,MAGS 19 POUCES SUR PNEUS ETE,ATTACHE REMORQUE,TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE,INTÉRIEUR EN CUIR CHAUFFANT ET ÉLECTRIQUE,DÉMARREUR A DISTANCE DE COMPAGNIE,SYSTEME HONDA LINK AVEC LA CAMÉRA DE RECUL / LECTEUR CD MP3 ET PRISE USB, BLUETOOTH, AIR-CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL ADAPTATIF,VOLANT AJUSTABLE ET TÉLESCOPIQUE ÉLECTRIQUE CHAUFFANT, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, RPM, FREIN ABS, TÉLÉ-VERROUILLAGE, ALARME, BALANCE DE GARANTIE ACURA DE 5 ANS OU 100000 KM MOTOPROPULSEUR FINISSANT LE 14 SEPTEMBRE 2020( GARANTIE PROLONGÉ DISPONIBLE A PRIX IMBATTABLE ) FINANCEMENT RAPIDE ET AVANTAGEUX EN LIGNE OU SUR PLACE.VÉHICULE AYANT UN TRES BEAU LOOK EN PLUS D'ETRE EXTREMEMENT PROPRE, NON FUMEUR ET BIEN ENTRETENUE À VOIR ABSOLUMENT! POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Horloge
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Miroirs chauffants
  • Climatisation
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Toit ouvrant en verre
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Ouvre-porte de garage intégré
  • Intérieur en cuir
  • Siège électrique avant - Passager
  • Climatisation arrière
  • Démarreur à distance
  • Entreposage Média sur disque dur
  • Sièges de troisième rangée
  • Radio HD
  • 4 Roues motrices
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Siège mémoire
  • Système GPS
  • Tout équipé
  • Odomètre journalier
  • Traction intégrale
  • Verrouillage sans clé
  • Dégivreur de lunette arrière
  • Miroirs électriques
  • Rétroviseurs chauffants
  • Télédéverrouillage
  • Toit ouvrant électrique
  • Appuie-bras central
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Siège arrière pliant
  • Sièges chauffants
  • Jantes en Aluminium
  • Tachymètre
  • Vitres teintées
  • Attelage remorque
  • Commande audio arrière
  • Hayon électrique
  • Sièges arrières chauffants
  • Système de divertissement vidéo
  • Valise électrique
  • Volant chauffant
  • Écran multimédia
  • Banquette arrière divisée

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