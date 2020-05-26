2016 Acura MDX

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ACURA MDX 2016 TECHNOLOGIE PACKAGE SH-AWD 7 PASSAGERS GPS NAVIGATION / TV/DVD /TOIT OUVRANT / CUIR AVEC SEULEMENT 70200 KM CERTIFIÉ ( UNIQUE PROPRIÉTAIRE,RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR V-6 3.5 LITRES VTEC TRES PUISSANT EN PLUS D'ÊTRE TRÈS ÉCONOMIQUE ET DURABLE. TRANSMISSION AUTOMATIQUE AVEC LE MODE SHIFTRONIC AU VOLANT, SYSTEME DE NAVIGATION GPS,MAGS 19 POUCES SUR PNEUS ETE,ATTACHE REMORQUE,TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE,INTÉRIEUR EN CUIR CHAUFFANT ET ÉLECTRIQUE,DÉMARREUR A DISTANCE DE COMPAGNIE,SYSTEME HONDA LINK AVEC LA CAMÉRA DE RECUL / LECTEUR CD MP3 ET PRISE USB, BLUETOOTH, AIR-CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL ADAPTATIF,VOLANT AJUSTABLE ET TÉLESCOPIQUE ÉLECTRIQUE CHAUFFANT, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, RPM, FREIN ABS, TÉLÉ-VERROUILLAGE, ALARME, BALANCE DE GARANTIE ACURA DE 5 ANS OU 100000 KM MOTOPROPULSEUR FINISSANT LE 14 SEPTEMBRE 2020( GARANTIE PROLONGÉ DISPONIBLE A PRIX IMBATTABLE ) FINANCEMENT RAPIDE ET AVANTAGEUX EN LIGNE OU SUR PLACE.VÉHICULE AYANT UN TRES BEAU LOOK EN PLUS D'ETRE EXTREMEMENT PROPRE, NON FUMEUR ET BIEN ENTRETENUE À VOIR ABSOLUMENT! POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
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