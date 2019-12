2016 Chevrolet Silverado 1500

https://www.autosjnlapointe.com/occasion/Chevrolet-Silverado_1500-2016-id7642465.html



CHEVROLET SILVERADO Z-71 2016 , MOTEUR 5.3L , AUTOMATIQUE 6 VITESSES , 4X4 , BOITE DE 6.5 PIED , SEULEMENT 84 000 KM , TOUTE EQUIPER , GROUPE ELECTRIQUE COMPLET , A/C , COSOLE CENTRAL , 6 PASSAGERS , ECRAN TACTILE , BANCS CHAUFFANT , CAMERA DE RECUL , CONTROL DE FREIN DE REMORQUE DE SERIE , DEMAREUR A DISTANCE DE SERIE , MAGS NOIR HD 18 POUCES , PNEUS GENERAL NEUF HOMOLOGUER POUR HIVER , MARCHE PIED , PUSCH BAR , BACK RACK , TRES BEAU CAMION , A VOIR ! CARFAX DISPONIBLE SUR DEMANDE . GARANTIE GM FIN 24/12/2020 MOTOPROPULSEUR . Le meilleur endroit où trouver un vaste choix de camions usagés inspectés et garantis. Si nous ne l'avons pas dans notre inventaire, il nous fera plaisir de le chercher pour vous! 1ère et 2e chance au crédit. Pour consulter notre inventaire, cliquer sur voir toutes les annonces de cet annonceur ou visiter sur notre site internet au ww.autosjnlapointe.com / FACEBOOK : Automobiles J.N. Lapointe. Vous pouvez nous rejoindre au 418-835-2394 ou Jocelyn (418) 564-4157



****** Chez Automobiles J.N Lapointe, on ne s'improvise pas expert dans le camion léger... C'est notre SPÉCIALITÉ!!! ***

Additional Features Radio Satellite

Jantes en alliage

Freins ABS

Tapis protecteurs

Radio AM/FM

Commandes audio au volant

Climatisation deux zones

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Transmission Automatique

Transmission Automatique - 6 vitesses

Coussins gonflables latéraux pour la tête

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Direction assistée

Lecteur MP3

Prise Auxiliaire

Radio avec lecteur CD

Rétroviseurs électriques

Technologie Bluetooth intégrée

Air climatisé

Banquette arrière divisé

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Ensemble éclairage commodité

Lunette arrière coulissante

Miroir vanité conducteur illuminé

Miroir vanité passager illuminé

Volant ajustable

Volant gainé de cuir

Radio HD

Phares haute intensité

4 Roues motrices

Crochet remorquage arrière

Système GPS

Tout équipé

Attelage remorque

Boîte longue

