2016 Infiniti Q50

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INFINITI Q50S SPORT PACKAGE 2016 ** 300 HP **AWD GPS NAVIGATION / TOIT OUVRANT / CUIR AVEC SEULEMENT 75300 KM CERTIFIÉ ( RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR V-6 3.0 LITRES TWIN TURBO OFFRANT UNE PUISSANCE DE 300 HP. TRANSMISSION AUTOMATIQUE AVEC LE MODE SHIFTRONIC AU VOLANT, SYSTEME DE NAVIGATION GPS,MAGS 19 POUCES SUR PNEUS ETE,TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE,INTÉRIEUR EN CUIR CHAUFFANT ET ÉLECTRIQUE,DÉMARREUR A DISTANCE DE COMPAGNIE,GPS NAVIGATION AVEC LA CAMÉRA DE RECUL / LECTEUR CD MP3 ET PRISE USB, BLUETOOTH, AIR-CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL,VOLANT AJUSTABLE ET TÉLESCOPIQUE ÉLECTRIQUE CHAUFFANT, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, RPM, FREIN ABS, TÉLÉ-VERROUILLAGE, ALARME, GARANTIE DE 1 AN OU 12000 KM MOTOPROPULSEUR INCLUS ( GARANTIE PROLONGÉ DISPONIBLE A PRIX IMBATTABLE ) FINANCEMENT RAPIDE ET AVANTAGEUX EN LIGNE OU SUR PLACE.VÉHICULE TRES RARE AYANT UN TRES BEAU LOOK A VOIR ABSOLUMENT.VÉHICULE AYANT DÉJA ÉTÉ ACCIDENTÉ ET RÉPARÉ EN 2017 LORSQU'IL N'AVAIT QUE 5200 KM. POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
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