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2016 Infiniti Q50

2016 Infiniti Q50

S SPORT PACKAGE GPS CUIR TOIT OUVRANT !

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2016 Infiniti Q50

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4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6

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  • 75,300KM
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  • Listing ID: 5034081
  • Stock #: smr 340203
  • VIN: jn1ev7ar9gm340203
Exterior Colour
Blanc
Interior Colour
Noir
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.levisautos.com/occasion/Infiniti-Q50-2016-id7764272.html

INFINITI Q50S SPORT PACKAGE 2016 ** 300 HP **AWD GPS NAVIGATION / TOIT OUVRANT / CUIR AVEC SEULEMENT 75300 KM CERTIFIÉ ( RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR V-6 3.0 LITRES TWIN TURBO OFFRANT UNE PUISSANCE DE 300 HP. TRANSMISSION AUTOMATIQUE AVEC LE MODE SHIFTRONIC AU VOLANT, SYSTEME DE NAVIGATION GPS,MAGS 19 POUCES SUR PNEUS ETE,TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE,INTÉRIEUR EN CUIR CHAUFFANT ET ÉLECTRIQUE,DÉMARREUR A DISTANCE DE COMPAGNIE,GPS NAVIGATION AVEC LA CAMÉRA DE RECUL / LECTEUR CD MP3 ET PRISE USB, BLUETOOTH, AIR-CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL,VOLANT AJUSTABLE ET TÉLESCOPIQUE ÉLECTRIQUE CHAUFFANT, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, RPM, FREIN ABS, TÉLÉ-VERROUILLAGE, ALARME, GARANTIE DE 1 AN OU 12000 KM MOTOPROPULSEUR INCLUS ( GARANTIE PROLONGÉ DISPONIBLE A PRIX IMBATTABLE ) FINANCEMENT RAPIDE ET AVANTAGEUX EN LIGNE OU SUR PLACE.VÉHICULE TRES RARE AYANT UN TRES BEAU LOOK A VOIR ABSOLUMENT.VÉHICULE AYANT DÉJA ÉTÉ ACCIDENTÉ ET RÉPARÉ EN 2017 LORSQU'IL N'AVAIT QUE 5200 KM. POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Horloge
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Miroirs chauffants
  • Climatisation
  • Phares automatiques
  • Phares antibrouillard
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Toit ouvrant en verre
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Ouvre-porte de garage intégré
  • Intérieur en cuir
  • Démarreur à distance
  • Radio HD
  • 4 Roues motrices
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Siège mémoire
  • Système GPS
  • Tout équipé
  • Odomètre journalier
  • Traction intégrale
  • Verrouillage sans clé
  • Dégivreur de lunette arrière
  • Miroirs électriques
  • Télédéverrouillage
  • Toit ouvrant électrique
  • Appuie-bras central
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Siège arrière pliant
  • Sièges chauffants
  • Jantes en Aluminium
  • Tachymètre
  • Vitres teintées
  • Transmission Automatique - 7 vitesses
  • Volant chauffant
  • Banquette arrière divisée

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