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2016 Kia Rio

LX 6 VITESSE GROUPE ÉLECTRIQUE BLUETOOTH

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2016 Kia Rio

LX 6 VITESSE GROUPE ÉLECTRIQUE BLUETOOTH

Location

Levis Autos

4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6

418-838-4242

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$6,994

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  • 66,800KM
  • Used
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  • Listing ID: 4518459
  • Stock #: smr 642241
  • VIN: knadm4a35g6642241
Exterior Colour
Gris foncé
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.levisautos.com/occasion/Kia-Rio-2016-id7629149.html

KIA RIO 2016 LX AVEC SEULEMENT 66800 KM CERTIFIÉ ET N'AYANT JAMAIS ÉTÉ ACCIDENTÉ ( UNIQUE PROPRIÉTAIRE, RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR 1.6 LITRES OFFRANT UNE EXCELLENTE PUISSANCE EN PLUS D'ÊTRE DURABLE ET TRES ÉCONOMIQUE.TRANSMISSION 6 VITESSE MANUEL. ROUES 15 POUCES AVEC ENJOLIVEUR SUR PNEUS HIVER,ORDINATEUR DE BORD, LECTEUR CD MP3 AVEC PRISE AUXILIAIRE ET USB, GROUPE ÉLECTRIQUE,BLUETOOTH, VOLANT AJUSTABLE, RPM, FREIN ABS.BALANCE DE GARANTIE KIA GLOBAL DE 5 ANS OU 100000 KM FINISSANT LE 22 AVRIL 2021 (GARANTIE PROLONGÉ DISPONIBLE À PRIX IMBATTABLE AVEC LE CAA ET PPP). VÉHICULE EXTRÊMEMENT PROPRE ET BIEN ENTRETENUE À VOIR ABSOLUMENT! POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Lecteur CD
  • Antipatinage
  • Enjoliveurs de roues
  • Essuie-glaces intermittents
  • Horloge
  • Ordinateur de bord
  • Traction avant
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Direction assistée
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Volant ajustable
  • Transmission Manuelle - 6 vitesses
  • Sièges tissu
  • Odomètre journalier
  • Miroirs électriques
  • Appuie-bras central
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Siège arrière pliant
  • Enjoliveurs
  • Tachymètre

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