Menu
Account
Sign In
$15,994

+ taxes & licensing

Levis Autos

418-838-4242

Contact Seller
2016 Kia Sorento

2016 Kia Sorento

LX+ AWD 2.0L TURBO 77800KM TOUT EQUIPE C

Watch This Vehicle

2016 Kia Sorento

LX+ AWD 2.0L TURBO 77800KM TOUT EQUIPE C

Location

Levis Autos

4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6

418-838-4242

  1. 5034063
  2. 5034063
  3. 5034063
  4. 5034063
  5. 5034063
  6. 5034063
  7. 5034063
  8. 5034063
  9. 5034063
  10. 5034063
  11. 5034063
  12. 5034063
  13. 5034063
  14. 5034063
  15. 5034063
  16. 5034063
  17. 5034063
  18. 5034063
  19. 5034063
  20. 5034063
  21. 5034063
  22. 5034063
  23. 5034063
  24. 5034063
  25. 5034063
  26. 5034063
  27. 5034063
  28. 5034063
  29. 5034063
  30. 5034063
  31. 5034063
  32. 5034063
  33. 5034063
  34. 5034063
  35. 5034063
  36. 5034063
  37. 5034063
  38. 5034063
  39. 5034063
  40. 5034063
  41. 5034063
  42. 5034063
Contact Seller

$15,994

+ taxes & licensing

  • 77,800KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 5034063
  • Stock #: SMR=103210
  • VIN: 5xypgda12gg103210
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.levisautos.com/occasion/Kia-Sorento-2016-id7752292.html

KIA SORENTO 2016 LX AWD 2.0 LITRES TURBO 5 PASSAGERS SIÈGES CHAUFFANT / SONOR DE RECUL AIR CLIMATISÉ CRUISE CONTROL BLUETOOTH AVEC SEULEMENT 77800 KM CERTIFIÉ ET N'AYANT JAMAIS ÉTÉ ACCIDENTÉ (UNIQUE PROPRIÉTAIRE, RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR 2.0 LITRES TURBO PUISSANT EN PLUS D'ÊTRE DURABLE ET TRÈS ÉCONOMIQUE.TRANSMISSION AUTOMATIQUE AVEC LE MODE SHIFTRONIC. MAGS 17 POUCES PNEUS D'ÉTÉ, DÉMARREUR SANS CLÉ (PUSH START), SONOR DE RECUL, CAMÉRA DE RECUL, ENTRÉE SANS CLEF, AIR CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL, BLUETOOTH, SIÈGES CHAUFFANT, ORDINATEUR DE BORD, LECTEUR CD MP3 AVEC PRISE AUXILIAIRE ET USB, VITRES TEINTÉES, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, VOLANT AJUSTABLE, RPM, FREIN ABS, TÉLÉ-VERROUILLAGE. BALANCE DE GARANTIE GLOBAL DE KIA 5 ANS OU 100 000KM TERMINANT LE 21 JANVIER 2021 ( GARANTIE PROLONGÉ DISPONIBLE A PRIX IMBATTABLE ) FINANCEMENT DISPONIBLE SUR PLACE OU EN LIGNE.VÉHICULE EXTRÊMEMENT PROPRE ET BIEN ENTRETENUE À VOIR ABSOLUMENT! POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Phares automatiques
  • Phares antibrouillard
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Sièges tissu
  • 4 Roues motrices
  • Aide au stationnement (capteurs)
  • Tout équipé
  • Odomètre journalier
  • Miroirs électriques
  • Porte-gobelet
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Sièges chauffants
  • Jantes en Aluminium
  • Portes électriques
  • Phares halogènes
  • Vitres teintées
  • Banquette arrière divisée

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Levis Autos

2019 Honda Civic LX ...
 19,200 KM
$15,994 + tax & lic
2008 Mazda MAZDA3 AI...
 103,200 KM
$2,494 + tax & lic
2018 RAM 1500 EXPRES...
 47,300 KM
$29,494 + tax & lic

Email Dealer

Levis Autos

Levis Autos

4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6

Call Dealer

418-838-XXXX

(click to show)

418-838-4242

Quick Links
Directions Website Inventory