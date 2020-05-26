2016 Kia Sorento

+ taxes & licensing
418-838-4242
4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6
418-838-4242
+ taxes & licensing
https://www.levisautos.com/occasion/Kia-Sorento-2016-id7752292.html
KIA SORENTO 2016 LX AWD 2.0 LITRES TURBO 5 PASSAGERS SIÈGES CHAUFFANT / SONOR DE RECUL AIR CLIMATISÉ CRUISE CONTROL BLUETOOTH AVEC SEULEMENT 77800 KM CERTIFIÉ ET N'AYANT JAMAIS ÉTÉ ACCIDENTÉ (UNIQUE PROPRIÉTAIRE, RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR 2.0 LITRES TURBO PUISSANT EN PLUS D'ÊTRE DURABLE ET TRÈS ÉCONOMIQUE.TRANSMISSION AUTOMATIQUE AVEC LE MODE SHIFTRONIC. MAGS 17 POUCES PNEUS D'ÉTÉ, DÉMARREUR SANS CLÉ (PUSH START), SONOR DE RECUL, CAMÉRA DE RECUL, ENTRÉE SANS CLEF, AIR CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL, BLUETOOTH, SIÈGES CHAUFFANT, ORDINATEUR DE BORD, LECTEUR CD MP3 AVEC PRISE AUXILIAIRE ET USB, VITRES TEINTÉES, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, VOLANT AJUSTABLE, RPM, FREIN ABS, TÉLÉ-VERROUILLAGE. BALANCE DE GARANTIE GLOBAL DE KIA 5 ANS OU 100 000KM TERMINANT LE 21 JANVIER 2021 ( GARANTIE PROLONGÉ DISPONIBLE A PRIX IMBATTABLE ) FINANCEMENT DISPONIBLE SUR PLACE OU EN LIGNE.VÉHICULE EXTRÊMEMENT PROPRE ET BIEN ENTRETENUE À VOIR ABSOLUMENT! POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6