2016 Mazda CX-5

2430, boul. Guillaume-Couture, Lévis, QC G6W 2R5
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MAZDA CX-5 GT AWD 2016 ÉDITION GT AWD 2.5 LITRES SKYACTIV AWD TRACTION INTÉGRALE ** FULL ÉQUIPÉ MAGS 19 POUCES TOIT OUVRANT SIÈGES CUIR/CHAUFFANTS GPS NAVIGATION CAMERA AUDIO BOSE DÉMARREUR BLUETOOTH ATTACHE REMORQUE -- TRANSMISSION AUTOMATIQUE 6 RAPPORTS AVEC SHIFT-TRONIC -- AVEC SEULEMENT 66 670 KM CERTIFIÉ / ENTRETENUE AVEC SOIN CHEZ MAZDA / 4 CYLINDRES 2.5 LITRES SKYACTIV TRÈS ÉCONOMIQUE ET FIABILITÉ MAZDA RECONNUE (RAPPORT CARPROOF DISPONIBLE) COULEUR EXTÉRIEUR NOIR, INTÉRIEUR EN CUIR NOIR / SIÈGES CHAUFFANTS-ÉLECTRIQUES. INSPECTION COMPLÈTE INCLUSE -- ÉCHANGE ACCEPTÉ -- FINANCEMENT SUR PLACE À PARTIR 4.99 % -- GARANTIE INCLUS : 1 MOIS OU 1700 KM GROUPE MOTOPROPULSEUR -- POSSIBILITÉ DE GARANTIE PROLONGÉE À PRIX IMBATTABLE. ÉQUIPEMENT COMPLET GT AWD: AIR CLIMATISÉ BI-ZONES - RÉGULATEUR VITESSES - DÉMARRAGE SANS CLÉ : PUSH AND START - PHARE ANTI-BROUILLARD - DÉMARREUR À DISTANCE - TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE - AILERON - PORTES BAGAGES - CAMERA DE RECULE - SIÈGES CUIR/CHAUFFANTS/ÉLECTRIQUE - JANTES 19 POUCES / PNEUS D'ÉTÉ YOKOHAMA TRÈS BON - SYSTÈME DE NAVIGATION ET GPS - SYSTÈME AUDIO BOSE - ORDINATEUR DE BORD - ÉCRAN TACTILE - LECTEUR CD-Mp3 - CONTRÔLE AUDIO VOLANT - BLUETOOTH/TÉLÉPHONE MAIN LIBRE - TRACTION CONTRÔLE - TAPIS WEATHER-TECH COMPLET + VALISE - ATTACHE REMORQUE - VOLANT TÉLESCOPIQUE === POUR PLUS D'INFORMATION DEMANDER (DAVID.LAMONTAGNE) 418-903-5882 // 418-931-4036 Cell === FINANCEMENT FACILE SUR PLACE 4.99 % NOUS SOMMES OUVERTS 6 JOURS : 2430 BOUL GUILLAUME-COUTURE, LÉVIS G6W-2R5 : AU PLAISIR DE VOUS SERVIR WWW.AUTOSOCCASIONS.CA
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