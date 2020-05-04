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2016 Mazda CX-5

GT AWD CUIR TOIT GPS NAVI BOSE CAMERA 66 670 KM !!

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2016 Mazda CX-5

GT AWD CUIR TOIT GPS NAVI BOSE CAMERA 66 670 KM !!

Location

Autos Occasion LD

2430, boul. Guillaume-Couture, Lévis, QC G6W 2R5

418-903-5882

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$18,995

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  • 66,670KM
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  • Listing ID: 4959324
  • Stock #: AUB730886
  • VIN: jm3ke4dy8g0730886
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
All Wheel Drive
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
http://www.autosoccasions.ca/occasion/Mazda-CX5-2016-id7750268.html

MAZDA CX-5 GT AWD 2016 ÉDITION GT AWD 2.5 LITRES SKYACTIV AWD TRACTION INTÉGRALE ** FULL ÉQUIPÉ MAGS 19 POUCES TOIT OUVRANT SIÈGES CUIR/CHAUFFANTS GPS NAVIGATION CAMERA AUDIO BOSE DÉMARREUR BLUETOOTH ATTACHE REMORQUE -- TRANSMISSION AUTOMATIQUE 6 RAPPORTS AVEC SHIFT-TRONIC -- AVEC SEULEMENT 66 670 KM CERTIFIÉ / ENTRETENUE AVEC SOIN CHEZ MAZDA / 4 CYLINDRES 2.5 LITRES SKYACTIV TRÈS ÉCONOMIQUE ET FIABILITÉ MAZDA RECONNUE (RAPPORT CARPROOF DISPONIBLE) COULEUR EXTÉRIEUR NOIR, INTÉRIEUR EN CUIR NOIR / SIÈGES CHAUFFANTS-ÉLECTRIQUES. INSPECTION COMPLÈTE INCLUSE -- ÉCHANGE ACCEPTÉ -- FINANCEMENT SUR PLACE À PARTIR 4.99 % -- GARANTIE INCLUS : 1 MOIS OU 1700 KM GROUPE MOTOPROPULSEUR -- POSSIBILITÉ DE GARANTIE PROLONGÉE À PRIX IMBATTABLE. ÉQUIPEMENT COMPLET GT AWD: AIR CLIMATISÉ BI-ZONES - RÉGULATEUR VITESSES - DÉMARRAGE SANS CLÉ : PUSH AND START - PHARE ANTI-BROUILLARD - DÉMARREUR À DISTANCE - TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE - AILERON - PORTES BAGAGES - CAMERA DE RECULE - SIÈGES CUIR/CHAUFFANTS/ÉLECTRIQUE - JANTES 19 POUCES / PNEUS D'ÉTÉ YOKOHAMA TRÈS BON - SYSTÈME DE NAVIGATION ET GPS - SYSTÈME AUDIO BOSE - ORDINATEUR DE BORD - ÉCRAN TACTILE - LECTEUR CD-Mp3 - CONTRÔLE AUDIO VOLANT - BLUETOOTH/TÉLÉPHONE MAIN LIBRE - TRACTION CONTRÔLE - TAPIS WEATHER-TECH COMPLET + VALISE - ATTACHE REMORQUE - VOLANT TÉLESCOPIQUE === POUR PLUS D'INFORMATION DEMANDER (DAVID.LAMONTAGNE) 418-903-5882 // 418-931-4036 Cell === FINANCEMENT FACILE SUR PLACE 4.99 % NOUS SOMMES OUVERTS 6 JOURS : 2430 BOUL GUILLAUME-COUTURE, LÉVIS G6W-2R5 : AU PLAISIR DE VOUS SERVIR WWW.AUTOSOCCASIONS.CA
Additional Features
  • Phares antibrouillards
  • Toit ouvrant
  • Aileron
  • Radio AM/FM
  • Climatisation deux zones
  • Miroirs chauffants
  • Climatisation
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Porte-bagages (toit)
  • Coussin gonflable passager
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Intérieur en cuir
  • Démarreur à distance
  • Tout équipé
  • Contrôle de traction
  • Odomètre journalier
  • Système d'alarme
  • Miroirs électriques
  • Sièges électriques
  • Appuie-bras central
  • Servo-direction
  • Siège arrière pliant
  • Sièges chauffants
  • Sièges inclinables
  • Roues en alliage d'aluminium
  • Transmission intégrale
  • Système de son Bose

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