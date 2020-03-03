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2016 Mercedes-Benz C-Class

C300 4MATIC PREMIUM PKG CUIR TOIT PANO GPS NAVI

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2016 Mercedes-Benz C-Class

C300 4MATIC PREMIUM PKG CUIR TOIT PANO GPS NAVI

Location

Autos Occasion LD

2430, boul. Guillaume-Couture, Lévis, QC G6W 2R5

418-903-5882

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$24,995

+ taxes & licensing

  • 29,434KM
  • Used
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  • Listing ID: 4786110
  • Stock #: AUB157284
  • VIN: 55SWF4KBXGU157284
Exterior Colour
Argent
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
http://www.autosoccasions.ca/occasion/MercedesBenz-CClass-2016-id7729101.html

MERCEDES-BENZ C300 4MATIC 2016 BERLINE ÉDITION PREMIUM PACKAGE 4MATIC TRACTION INTÉGRALE ** FULL ÉQUIPÉ MAGS CUIR TOIT PANORAMIQUE NAVIGATION GPS LUMIÈRE LED CAMERA RECULE BLUETOOTH -- TRANSMISSION AUTOMATIQUE 7 RAPPORTS AVEC PADDLE SHIFT AU VOLANT -- AVEC SEULEMENT 29 434 KM CERTIFIÉ DIRECTEMENT MERCEDES-BENZ / 1 SEUL PROPRIÉTAIRE : BALANCE GARANTIE COMPLÈTE MERCEDES : ENTRETENUE DIRECTEMENT CHEZ MERCEDES-BENZ / 4 CYLINDRES 2.0 LITRES TURBO AVEC 241 HP OFFRANT UNE BONNE PUISSANCE, CONDUITE SPORTIVE ET TRÈS LUXUEUX (RAPPORT CARFAX INCLUS) COULEUR EXTÉRIEUR ARGENT SILVER, INTÉRIEUR EN CUIR NOIR / SIÈGES SPORT,CHAUFFANTS,ÉLECTRIQUES ET MÉMOIRES. INSPECTION COMPLÈTE INCLUSE -- ÉCHANGE ACCEPTÉ -- FINANCEMENT SUR PLACE À PARTIR 4.99 % -- BALANCE GARANTIE MERCEDES : 4 ANS OU 80 000 KM COMPLÈTE TERMINENT LE 30 MAI 2020 -- POSSIBILITÉ DE GARANTIE PROLONGÉE À PRIX IMBATTABLE. ÉQUIPEMENT COMPLET C300 4MATIC : AIR CLIMATISÉ BI-ZONES - RÉGULATEUR DE VITESSES - LUMIÈRE HAUT DENSITÉ - CAMERA DE RECULE - TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE - TOIT VISION PANORAMIQUE - DÉMARRAGE SANS CLÉ : PUSH AND START - AVERTISSEUR DE SORTIE VOIE - SYSTÈME DE NAVIGATION ET GPS - JANTES 17 POUCE / PNEUS D'ÉTÉ CONTINENTAL BON - ORDINATEUR DE BORD - LECTEUR CD-Mp3 - CONTRÔLE AUDIO VOLANT - BLUETOOTH/TÉLÉPHONE - TRACTION CONTRÔLE - VOLANT TÉLESCOPIQUE === POUR PLUS D'INFORMATION DEMANDEZ (DAVID.LAMONTAGNE) 418-903-5882 // 418-931-4036 Cell === FINANCEMENT FACILE SUR PLACE À PARTIR DE 4.99 % NOUS SOMMES OUVERTS 6 JOURS : 2430 BOUL GUILLAUME-COUTURE, LÉVIS G6W-2R5 : AU PLAISIR DE VOUS SERVIR WWW.AUTOSOCCASIONS.CA
Additional Features
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Climatisation deux zones
  • Miroirs chauffants
  • Climatisation
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Air climatisé
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Intérieur en cuir
  • Siège mémoire
  • Tout équipé
  • Contrôle de traction
  • Odomètre journalier
  • Système d'alarme
  • Miroirs électriques
  • Sièges électriques
  • Servo-direction
  • Siège arrière pliant
  • Sièges chauffants
  • Sièges inclinables
  • Toit panoramique
  • Console à l'avant
  • Roues en alliage d'aluminium
  • Transmission intégrale

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