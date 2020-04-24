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2016 Mitsubishi RVR

SPÉCIAL ÉDITION SIEGE CHAUFFANT BLUETOOT

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2016 Mitsubishi RVR

SPÉCIAL ÉDITION SIEGE CHAUFFANT BLUETOOT

Location

Levis Autos

4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6

418-838-4242

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$11,494

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  • 94,500KM
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  • Listing ID: 4938768
  • Stock #: smr 611501
  • VIN: ja4ah3au7gz611501
Exterior Colour
Gris foncé
Interior Colour
Noir
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.levisautos.com/occasion/Mitsubishi-RVR-2016-id7747156.html

MITSUBISHI RVR 2016 SPÉCIAL ÉDITION AVEC SEULEMENT 94500 KM CERTIFIÉ ET N'AYANT JAMAIS ÉTÉ ACCIDENTÉ ( UNIQUE PROPRIÉTAIRE,RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR 2.0 LITRES OFFRANT UNE EXCELLENTE PUISSANCE EN PLUS D'ÊTRE DURABLE ET TRÈS ÉCONOMIQUE. TRANSMISSION 5 VITESSE MANUEL. MAGS 16 POUCES SUR PNEUS ÉTÉ,DÉMARREUR A DISTANCE,AIR CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL,SIÈGES EN TISSU CHAUFFANT,BLUETOOTH,CAMÉRA DE RECUL, ORDINATEUR DE BORD, LECTEUR CD MP3 COMPATIBLE APPLECARPLAY AVEC PRISE AUXILIAIRE, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET,VOLANT AJUSTABLE ET TÉLESCOPIQUE,RPM, FREIN ABS, TÉLÉ-VERROUILLAGE.BALANCE DE GARANTIE MITSUBISHI GLOBAL DE 5 ANS OU 100000 KM FINISSANT LE 27 SEPTEMBRE 2021 ET DE 10 ANS OU 160000 KM MOTOPROPULSEUR FINISSANT LE 27 SEPTEMBRE 2026 ( GARANTIE PROLONGÉ DISPONIBLE A PRIX IMBATTABLE AVEC LE CAA ET PPP ) FINANCEMENT DISPONIBLE SUR PLACE A TAUX AVANTAGEUX ! VÉHICULE EXTREMEMENT PROPRE A VOIR ABSOLUMENT. POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM .
Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Horloge
  • Climatisation
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Caméra de recul
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Démarreur à distance
  • Transmission Manuelle - 5 vitesses
  • Tout équipé
  • Coussins gonflables doubles
  • Odomètre journalier
  • Verrouillage sans clé
  • Dégivreur de lunette arrière
  • Miroirs électriques
  • Télédéverrouillage
  • Appuie-bras central
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Siège arrière pliant
  • Sièges chauffants
  • Jantes en Aluminium
  • Tachymètre
  • Vitres teintées
  • Écran multimédia

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