Menu
Account
Sign In

2016 Volkswagen Golf

TRENDLINE TSI AUTO MAGS CAMERA BLUETOOTH 64 180

Watch This Vehicle

2016 Volkswagen Golf

TRENDLINE TSI AUTO MAGS CAMERA BLUETOOTH 64 180

Location

Autos Occasion LD

2430, boul. Guillaume-Couture, Lévis, QC G6W 2R5

418-903-5882

  1. 4803219
  2. 4803219
  3. 4803219
  4. 4803219
  5. 4803219
  6. 4803219
  7. 4803219
  8. 4803219
  9. 4803219
  10. 4803219
  11. 4803219
  12. 4803219
  13. 4803219
  14. 4803219
  15. 4803219
  16. 4803219
  17. 4803219
  18. 4803219
  19. 4803219
  20. 4803219
  21. 4803219
  22. 4803219
  23. 4803219
  24. 4803219
  25. 4803219
  26. 4803219
  27. 4803219
  28. 4803219
  29. 4803219
  30. 4803219
  31. 4803219
Contact Seller

$12,450

+ taxes & licensing

  • 64,180KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4803219
  • Stock #: AUB048466
  • VIN: 3VW217AU3GM048466
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Gris foncé
Body Style
Hatchback
Drive Type
Front Wheel Drive
Engine
4-cylinder
Doors
5-door
http://www.autosoccasions.ca/occasion/Volkswagen-Golf-2016-id7731321.html

VOLKSWAGEN GOLF TRENDLINE TSI 2016 ÉDITION TRENDLINE TSI 4 CYL 1.8 LITRES TSI TURBO ** FULL ÉQUIPE MAGS 16 POUCES SIÈGES CHAUFFANTS/ÉLECTRIQUES CAMERA RECULE BLUETOOTH -- TRANSMISSION AUTOMATIQUE 6 RAPPORTS AVEC SHIFT-TRONIC -- AVEC SEULEMENT 64 180 KM CERTIFIÉ DIRECTEMENT VOLKSWAGEN / 1 SEUL PROPRIÉTAIRE : BALANCE GARANTIE VOLKSWAGEN / 4 CYLINDRES 1.8 LITRES TSI TURBO TRÈS ÉCONOMIQUE ET FIABILITÉ VOLKS RECONNUE (RAPPORT CARPROOF DISPONIBLE) COULEUR EXTÉRIEUR NOIR, INTÉRIEUR GRIS FONCÉ - NOIR / SIÈGES CHAUFFANTS/ÉLECTRIQUES -- INSPECTION COMPLÈTE INCLUSE -- ÉCHANGE ACCEPTÉ -- FINANCEMENT SUR PLACE À PARTIR 4.99 % -- BALANCE GARANTIE VOLKS : 5 ANS OU 100 000 KM GROUPE MOTOPROPULSEUR TERMINENT LE 14 MARS 2021 -- POSSIBILITÉ DE GARANTIE PROLONGÉE À TRÈS BAS PRIX. ÉQUIPEMENT COMPLET ÉDITION TRENDLINE TSI : AIR CLIMATISÉ - RÉGULATEUR DE VITESSES - AILERON - TÉLÉVÉROUILLAGE À DISTANCE - GROUPES ÉLECTRIQUES COMPLETS - SIÈGES CHAUFFANTS/ÉLECTRIQUES - CAMERA DE RECULE - JANTES 16 POUCES / PNEUS D'ÉTÉ TRÈS BON - ORDINATEUR DE BORD - LECTEUR CD-Mp3 - PRISE AUXILIAIRE - CONTRÔLE AUDIO AU VOLANT - BLUETOOTH/TÉLÉPHONE - VALISE ÉLECTRIQUE - VOLANT AJUSTABLE === POUR PLUS D'INFORMATION DEMANDER (DAVID.LAMONTAGNE) 418-903-5882 // 418-931-4036 Cell === FINANCEMENT FACILE SUR PLACE 4.99 % NOUS SOMMES OUVERTS 6 JOURS : 2430 BOUL GUILLAUME-COUTURE, LÉVIS G6W-2R5 : AU PLAISIR DE VOUS SERVIR WWW.AUTOSOCCASIONS.CA
Additional Features
  • Radio AM/FM
  • Miroirs chauffants
  • Climatisation
  • Traction avant
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Volant ajustable
  • Tout équipé
  • Contrôle de traction
  • Odomètre journalier
  • Système d'alarme
  • Miroirs électriques
  • Sièges électriques
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Siège arrière pliant
  • Sièges chauffants
  • Sièges inclinables
  • Console à l'avant
  • Intérieur Tissus
  • Roues en alliage d'aluminium

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Autos Occasion LD

2016 Mercedes-Benz C...
 29,434 KM
$24,995 + tax & lic
2016 Volkswagen Tigu...
 57,580 KM
$12,995 + tax & lic
2016 Kia Forte EX 2....
 99,290 KM
$8,495 + tax & lic
Autos Occasion LD

Autos Occasion LD

2430, boul. Guillaume-Couture, Lévis, QC G6W 2R5

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

418-903-XXXX

(click to show)

418-903-5882

Send A Message