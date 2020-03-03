2016 Volkswagen Golf

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VOLKSWAGEN GOLF TRENDLINE TSI 2016 ÉDITION TRENDLINE TSI 4 CYL 1.8 LITRES TSI TURBO ** FULL ÉQUIPE MAGS 16 POUCES SIÈGES CHAUFFANTS/ÉLECTRIQUES CAMERA RECULE BLUETOOTH -- TRANSMISSION AUTOMATIQUE 6 RAPPORTS AVEC SHIFT-TRONIC -- AVEC SEULEMENT 64 180 KM CERTIFIÉ DIRECTEMENT VOLKSWAGEN / 1 SEUL PROPRIÉTAIRE : BALANCE GARANTIE VOLKSWAGEN / 4 CYLINDRES 1.8 LITRES TSI TURBO TRÈS ÉCONOMIQUE ET FIABILITÉ VOLKS RECONNUE (RAPPORT CARPROOF DISPONIBLE) COULEUR EXTÉRIEUR NOIR, INTÉRIEUR GRIS FONCÉ - NOIR / SIÈGES CHAUFFANTS/ÉLECTRIQUES -- INSPECTION COMPLÈTE INCLUSE -- ÉCHANGE ACCEPTÉ -- FINANCEMENT SUR PLACE À PARTIR 4.99 % -- BALANCE GARANTIE VOLKS : 5 ANS OU 100 000 KM GROUPE MOTOPROPULSEUR TERMINENT LE 14 MARS 2021 -- POSSIBILITÉ DE GARANTIE PROLONGÉE À TRÈS BAS PRIX. ÉQUIPEMENT COMPLET ÉDITION TRENDLINE TSI : AIR CLIMATISÉ - RÉGULATEUR DE VITESSES - AILERON - TÉLÉVÉROUILLAGE À DISTANCE - GROUPES ÉLECTRIQUES COMPLETS - SIÈGES CHAUFFANTS/ÉLECTRIQUES - CAMERA DE RECULE - JANTES 16 POUCES / PNEUS D'ÉTÉ TRÈS BON - ORDINATEUR DE BORD - LECTEUR CD-Mp3 - PRISE AUXILIAIRE - CONTRÔLE AUDIO AU VOLANT - BLUETOOTH/TÉLÉPHONE - VALISE ÉLECTRIQUE - VOLANT AJUSTABLE === POUR PLUS D'INFORMATION DEMANDER (DAVID.LAMONTAGNE) 418-903-5882 // 418-931-4036 Cell === FINANCEMENT FACILE SUR PLACE 4.99 % NOUS SOMMES OUVERTS 6 JOURS : 2430 BOUL GUILLAUME-COUTURE, LÉVIS G6W-2R5 : AU PLAISIR DE VOUS SERVIR WWW.AUTOSOCCASIONS.CA
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