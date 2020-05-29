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2016 Volkswagen Golf

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TRENDLINE TSI AUTO MAGS CAMERA BLUETOOTH 82 752 KM

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2430, boul. Guillaume-Couture, Lévis, QC G6W 2R5

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  • Listing ID: 5151407
  • Stock #: AUB016234
  • VIN: 3VW217AU9GM016234
Exterior Colour
Blanc
Interior Colour
Gris foncé
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
http://www.autosoccasions.ca/occasion/Volkswagen-Golf-2016-id7792802.html

VOLKSWAGEN GOLF TRENDLINE TSI 2016 HATCHBACK ÉDITION TRENDLINE TSI 1.8 LITRES TSI TURBO ** FULL ÉQUIPE MAGS SIÈGES CHAUFFANTS/ÉLECTRIQUES CAMERA RECULE BLUETOOTH -- TRANSMISSION AUTOMATIQUE 6 RAPPORTS AVEC SHIFT-TRONIC -- AVEC SEULEMENT 112 492 KM CERTIFIÉ / 4 CYLINDRES 1.8 LITRES TSI TURBO TRÈS ÉCONOMIQUE ET FIABILITÉ VOLKS RECONNUE (VÉHICULE ACCIDENTÉ RÉPARER EN 2017 : ALORS QU'IL N'AVAIT QUE 15 812 KM : RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) COULEUR EXTÉRIEUR BLANC, INTÉRIEUR GRIS FONCÉ - NOIR / SIÈGES CHAUFFANTS/ÉLECTRIQUES -- INSPECTION COMPLÈTE INCLUSE -- ÉCHANGE ACCEPTÉ -- FINANCEMENT SUR PLACE À PARTIR 5.99 % -- GARANTIE INCLUS : 1 MOIS OU 1700 KM MOTOPROPULSEUR -- POSSIBILITÉ DE GARANTIE PROLONGÉE À TRÈS BAS PRIX. ÉQUIPEMENT COMPLET ÉDITION TRENDLINE TSI : AIR CLIMATISÉ - RÉGULATEUR DE VITESSES - AILERON - TÉLÉVÉROUILLAGE À DISTANCE - CAMERA DE RECULE - SIÈGES CHAUFFANTS/ÉLECTRIQUES - JANTES 15 POUCES / PNEUS D'ÉTÉ SEULEMENT - ORDINATEUR DE BORD - LECTEUR CD-Mp3 - PRISE AUXILIAIRE - CONTRÔLE AUDIO AU VOLANT - BLUETOOTH/TÉLÉPHONE - GROUPES ÉLECTRIQUES COMPLETS - VALISE ÉLECTRIQUE - DÉFLECTEUR DE CAPOT - PLAQUE AVANT EURO - VOLANT AJUSTABLE === POUR PLUS D'INFORMATION DEMANDER (DAVID.LAMONTAGNE) 418-903-5882 // 418-931-4036 Cell === FINANCEMENT FACILE SUR PLACE 5.99 % NOUS SOMMES OUVERTS 6 JOURS : 2430 BOUL GUILLAUME-COUTURE, LÉVIS G6W-2R5 : AU PLAISIR DE VOUS SERVIR WWW.AUTOSOCCASIONS.CA
Additional Features
  • Aileron
  • Radio AM/FM
  • Miroirs chauffants
  • Climatisation
  • Traction avant
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Volant ajustable
  • Tout équipé
  • Contrôle de traction
  • Odomètre journalier
  • Système d'alarme
  • Miroirs électriques
  • Sièges électriques
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Siège arrière pliant
  • Sièges chauffants
  • Console à l'avant
  • Intérieur Tissus
  • Roues en alliage d'aluminium

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