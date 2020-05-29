2016 Volkswagen Golf...

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VOLKSWAGEN GOLF GTI AUTOBAHN 2016 ÉDITION GTI AUTOBAHN 2.0 LITRES TURBO TSI 210 Hp ** FULL ÉQUIPÉ MAGS TOIT OUVRANT PANO GPS NAVIGATION SIÈGES RECARO CAMERA AUDIO FENDER XÉNON BLUETOOTH ATTACHE REMORQUE -- TRANSMISSION MANUELLE 6 VITESSES -- AVEC SEULEMENT 91 330 KM CERTIFIÉ DIRECTEMENT VOLKSWAGEN / 1 SEUL PROPRIÉTAIRE : BALANCE GARANTIE VOLKSWAGEN : ENTRETENUE DIRECTEMENT CHEZ VOLKSWAGEN / 4 CYLINDRES 2.0 LITRES TURBO TSI Avec 210 Hp OFFRANT UNE BONNE PUISSANCE, UNE CONDUITE SPORTIVE ET FIABILITÉ VOLKS RECONNUE (RAPPORT CARPROOF INCLUS) COULEUR EXTÉRIEUR BLANC, INTÉRIEUR GRIS FONCÉ ET NOIR / SIÈGES RECARO-CHAUFFANTS-ÉLECTRIQUES -- INSPECTION COMPLÈTE INCLUSE -- ÉCHANGE ACCEPTÉ -- FINANCEMENT SUR PLACE À PARTIR 5.99 % -- BALANCE GARANTIE VOLKS : 5 ANS OU 100 000 KM MOTOPROPULSEUR TERMINENT LE 29 MARS 2021 -- POSSIBILITÉ DE GARANTIE PROLONGÉE À PRIX IMBATTABLE. ÉQUIPEMENT COMPLET GTI AUTOBHAN : AIR CLIMATISÉ BI-ZONES - RÉGULATEUR DE VITESSES - PHARE ANTI-BROUILLARD - AILERON - LUMIÈRE AU XÉNON - TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE - TOIT VISION PANORAMIQUE - SIÈGES EN RECARO/CHAUFFANTS/ÉLECTRIQUE - CAMERA DE RECULE - JANTES 18 POUCES / PNEUS D'ÉTÉ SEULEMENT - DÉMARRAGE SANS CLÉ : PUSH AND START - SYSTÈME AUDIO FENDER - 3 MODES DE CONDUITE - ORDINATEUR DE BORD - ÉCRAN TACTILE - LECTEUR CD-Mp3 - CONTRÔLE AUDIO VOLANT - BLUETOOTH/TÉLÉPHONE - PRISE AUXILIAIRE - GROUPES ÉLECTRIQUES COMPLETS - VITRES TEINTÉES - VALISE ÉLECTRIQUE - ATTACHE REMORQUE - VOLANT AJUSTABLE === POUR PLUS D'INFORMATION DEMANDER (DAVID.LAMONTAGNE) 418-903-5882 // 418-931-4036 Cell === FINANCEMENT FACILE SUR PLACE 4.99 % NOUS SOMMES OUVERTS 6 JOURS : 2430 BOUL GUILLAUME-COUTURE, LÉVIS G6W-2R5 : AU PLAISIR DE VOUS SERVIR WWW.AUTOSOCCASIONS.CA
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