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2016 Volkswagen Golf

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GTI GTI AUTOBAHN 6 VITESSES TOIT GPS NAV FENDER 91 330

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GTI GTI AUTOBAHN 6 VITESSES TOIT GPS NAV FENDER 91 330

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2430, boul. Guillaume-Couture, Lévis, QC G6W 2R5

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  • Listing ID: 5169293
  • Stock #: AUB026727
  • VIN: 3VW5T7AU6GM026727
Exterior Colour
Blanc
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
http://www.autosoccasions.ca/occasion/Volkswagen-Golf_GTI-2016-id7796006.html

VOLKSWAGEN GOLF GTI AUTOBAHN 2016 ÉDITION GTI AUTOBAHN 2.0 LITRES TURBO TSI 210 Hp ** FULL ÉQUIPÉ MAGS TOIT OUVRANT PANO GPS NAVIGATION SIÈGES RECARO CAMERA AUDIO FENDER XÉNON BLUETOOTH ATTACHE REMORQUE -- TRANSMISSION MANUELLE 6 VITESSES -- AVEC SEULEMENT 91 330 KM CERTIFIÉ DIRECTEMENT VOLKSWAGEN / 1 SEUL PROPRIÉTAIRE : BALANCE GARANTIE VOLKSWAGEN : ENTRETENUE DIRECTEMENT CHEZ VOLKSWAGEN / 4 CYLINDRES 2.0 LITRES TURBO TSI Avec 210 Hp OFFRANT UNE BONNE PUISSANCE, UNE CONDUITE SPORTIVE ET FIABILITÉ VOLKS RECONNUE (RAPPORT CARPROOF INCLUS) COULEUR EXTÉRIEUR BLANC, INTÉRIEUR GRIS FONCÉ ET NOIR / SIÈGES RECARO-CHAUFFANTS-ÉLECTRIQUES -- INSPECTION COMPLÈTE INCLUSE -- ÉCHANGE ACCEPTÉ -- FINANCEMENT SUR PLACE À PARTIR 5.99 % -- BALANCE GARANTIE VOLKS : 5 ANS OU 100 000 KM MOTOPROPULSEUR TERMINENT LE 29 MARS 2021 -- POSSIBILITÉ DE GARANTIE PROLONGÉE À PRIX IMBATTABLE. ÉQUIPEMENT COMPLET GTI AUTOBHAN : AIR CLIMATISÉ BI-ZONES - RÉGULATEUR DE VITESSES - PHARE ANTI-BROUILLARD - AILERON - LUMIÈRE AU XÉNON - TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE - TOIT VISION PANORAMIQUE - SIÈGES EN RECARO/CHAUFFANTS/ÉLECTRIQUE - CAMERA DE RECULE - JANTES 18 POUCES / PNEUS D'ÉTÉ SEULEMENT - DÉMARRAGE SANS CLÉ : PUSH AND START - SYSTÈME AUDIO FENDER - 3 MODES DE CONDUITE - ORDINATEUR DE BORD - ÉCRAN TACTILE - LECTEUR CD-Mp3 - CONTRÔLE AUDIO VOLANT - BLUETOOTH/TÉLÉPHONE - PRISE AUXILIAIRE - GROUPES ÉLECTRIQUES COMPLETS - VITRES TEINTÉES - VALISE ÉLECTRIQUE - ATTACHE REMORQUE - VOLANT AJUSTABLE === POUR PLUS D'INFORMATION DEMANDER (DAVID.LAMONTAGNE) 418-903-5882 // 418-931-4036 Cell === FINANCEMENT FACILE SUR PLACE 4.99 % NOUS SOMMES OUVERTS 6 JOURS : 2430 BOUL GUILLAUME-COUTURE, LÉVIS G6W-2R5 : AU PLAISIR DE VOUS SERVIR WWW.AUTOSOCCASIONS.CA
Additional Features
  • Toit ouvrant
  • Aileron
  • Radio AM/FM
  • Climatisation deux zones
  • Essuie-glaces intermittents
  • Miroirs chauffants
  • Climatisation
  • Traction avant
  • Phares antibrouillard
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Volant ajustable
  • Tout équipé
  • Contrôle de traction
  • Odomètre journalier
  • Système d'alarme
  • Sièges électriques
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Siège arrière pliant
  • Sièges chauffants
  • Sièges inclinables
  • Toit panoramique
  • Console à l'avant
  • Intérieur Tissus
  • Vitres teintées
  • Roues en alliage d'aluminium

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