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2016 Volkswagen Jetta

1.4 TSI TRENDLINE+ AUTO CAMERA BLUETOOTH 64 310 KM

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2016 Volkswagen Jetta

1.4 TSI TRENDLINE+ AUTO CAMERA BLUETOOTH 64 310 KM

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Autos Occasion LD

2430, boul. Guillaume-Couture, Lévis, QC G6W 2R5

418-903-5882

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$11,450

+ taxes & licensing

  • 64,310KM
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  • Listing ID: 4781466
  • Stock #: AUB271509
  • VIN: 3VW267AJ4GM271509
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Gris foncé
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
http://www.autosoccasions.ca/occasion/Volkswagen-Jetta-2016-id7728186.html

VOLKSWAGEN JETTA TRENDLINE+ TSI 2016 ÉDITION TRENDLINE+ TSI 1.4 LITRES TSI TURBO ** FULL ÉQUIPE A/C SIÈGES CHAUFFANT CAMERA BLUETOOTH -- TRANSMISSION AUTOMATIQUE 6 RAPPORTS AVEC SHIFT-TRONIC -- AVEC SEULEMENT 64 310 KM CERTIFIÉ VOLKSWAGEN / 1 SEUL PROPRIÉTAIRE : BALANCE GARANTIE COMPLÈTE VOLKSWAGEN / 4 CYLINDRES 1.4 LITRES TSI TURBO TRÈS ÉCONOMIQUE, DURABLE ET FIABILITÉ VOLKS RECONNUE (RAPPORT CARPROOF DISPONIBLE) COULEUR EXTÉRIEUR NOIR, INTÉRIEUR GRIS FONCÉ - NOIR / SIÈGES CHAUFFANTS -- INSPECTION COMPLÈTE INCLUSE -- ÉCHANGE ACCEPTÉ -- FINANCEMENT SUR PLACE À PARTIR 4.99 % -- BALANCE GARANTIE VOLKSWAGEN : 5 ANS OU 100 000 KM MOTOPROPULSEUR TERMINENT LE 1 FÉVRIER 2021 -- POSSIBILITÉ DE GARANTIE PROLONGÉE À TRÈS BAS PRIX -- ÉQUIPEMENT COMPLET TRENDLINE+ TSI : AIR CLIMATISÉ - RÉGULATEUR DE VITESSES - TÉVÉROUILLAGE À DISTANCE - SIÈGES CHAUFFANTS - CAMERA DE RECULE - ENJOLIVEUR DE ROUES / PNEUS D'HIVER TRÈS BON - ORDINATEUR DE BORD - ÉCRAN TACTILE - LECTEUR CD-Mp3 - PRISE AUXILIAIRE - CONTRÔLE AUDIO AU VOLANT - BLUETOOTH/TÉLÉPHONE - GROUPES ÉLECTRIQUES COMPLETS - VALISE ÉLECTRIQUE - VOLANT AJUSTABLE === POUR PLUS D'INFORMATION DEMANDER (DAVID.LAMONTAGNE) 418-903-5882 // 418-931-4036 Cell === FINANCEMENT FACILE SUR PLACE 4.99 % NOUS SOMMES OUVERTS 6 JOURS : 2430 BOUL GUILLAUME-COUTURE, LÉVIS G6W-2R5 : AU PLAISIR DE VOUS SERVIR WWW.AUTOSOCCASIONS.CA
Additional Features
  • Radio AM/FM
  • Miroirs chauffants
  • Climatisation
  • Traction avant
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Volant ajustable
  • Tout équipé
  • Odomètre journalier
  • Système d'alarme
  • Miroirs électriques
  • Servo-direction
  • Siège arrière pliant
  • Sièges chauffants
  • Sièges inclinables
  • Intérieur Tissus

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