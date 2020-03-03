2016 Volkswagen Jetta

2430, boul. Guillaume-Couture, Lévis, QC G6W 2R5
418-903-5882
+ taxes & licensing
http://www.autosoccasions.ca/occasion/Volkswagen-Jetta-2016-id7728186.html
VOLKSWAGEN JETTA TRENDLINE+ TSI 2016 ÉDITION TRENDLINE+ TSI 1.4 LITRES TSI TURBO ** FULL ÉQUIPE A/C SIÈGES CHAUFFANT CAMERA BLUETOOTH -- TRANSMISSION AUTOMATIQUE 6 RAPPORTS AVEC SHIFT-TRONIC -- AVEC SEULEMENT 64 310 KM CERTIFIÉ VOLKSWAGEN / 1 SEUL PROPRIÉTAIRE : BALANCE GARANTIE COMPLÈTE VOLKSWAGEN / 4 CYLINDRES 1.4 LITRES TSI TURBO TRÈS ÉCONOMIQUE, DURABLE ET FIABILITÉ VOLKS RECONNUE (RAPPORT CARPROOF DISPONIBLE) COULEUR EXTÉRIEUR NOIR, INTÉRIEUR GRIS FONCÉ - NOIR / SIÈGES CHAUFFANTS -- INSPECTION COMPLÈTE INCLUSE -- ÉCHANGE ACCEPTÉ -- FINANCEMENT SUR PLACE À PARTIR 4.99 % -- BALANCE GARANTIE VOLKSWAGEN : 5 ANS OU 100 000 KM MOTOPROPULSEUR TERMINENT LE 1 FÉVRIER 2021 -- POSSIBILITÉ DE GARANTIE PROLONGÉE À TRÈS BAS PRIX -- ÉQUIPEMENT COMPLET TRENDLINE+ TSI : AIR CLIMATISÉ - RÉGULATEUR DE VITESSES - TÉVÉROUILLAGE À DISTANCE - SIÈGES CHAUFFANTS - CAMERA DE RECULE - ENJOLIVEUR DE ROUES / PNEUS D'HIVER TRÈS BON - ORDINATEUR DE BORD - ÉCRAN TACTILE - LECTEUR CD-Mp3 - PRISE AUXILIAIRE - CONTRÔLE AUDIO AU VOLANT - BLUETOOTH/TÉLÉPHONE - GROUPES ÉLECTRIQUES COMPLETS - VALISE ÉLECTRIQUE - VOLANT AJUSTABLE === POUR PLUS D'INFORMATION DEMANDER (DAVID.LAMONTAGNE) 418-903-5882 // 418-931-4036 Cell === FINANCEMENT FACILE SUR PLACE 4.99 % NOUS SOMMES OUVERTS 6 JOURS : 2430 BOUL GUILLAUME-COUTURE, LÉVIS G6W-2R5 : AU PLAISIR DE VOUS SERVIR WWW.AUTOSOCCASIONS.CA
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
2430, boul. Guillaume-Couture, Lévis, QC G6W 2R5