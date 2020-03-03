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2016 Volkswagen Tiguan

SPECIALE EDITION 4MOTION TOIT OUVRANT GPS NAV CAME

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2016 Volkswagen Tiguan

SPECIALE EDITION 4MOTION TOIT OUVRANT GPS NAV CAME

Location

Autos Occasion LD

2430, boul. Guillaume-Couture, Lévis, QC G6W 2R5

418-903-5882

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$16,495

+ taxes & licensing

  • 89,960KM
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  • Listing ID: 4711113
  • Stock #: AUB550766
  • VIN: WVGJV7AX4GW550766
Exterior Colour
Blanc
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
http://www.autosoccasions.ca/occasion/Volkswagen-Tiguan-2016-id7713238.html

VOLKSWAGEN TIGUAN 2016 SPECIAL EDITION 4MOTION 2.0 LITRES TSI TURBO 4MOTION TRACTION INTÉGRALE ** FULL ÉQUIPÉ GPS NAVIGATION TOIT OUVRANT PANORAMIQUE SIÈGES CHAUFFANTS CAMERA BLUETOOTH -- TRANSMISSION AUTOMATIQUE 6 RAPPORTS AVEC SHIFT-TRONIC -- AVEC SEULEMENT 89 960 KM CERTIFIÉ DIRECTEMENT VOLKSWAGEN / 1 SEUL PROPRIÉTAIRE : BALANCE GARANTIE VOLKSWAGEN / 4 CYLINDRES 2.0 LITRES TSI TURBO TRÈS ÉCONOMIQUE, DURABLE ET FIABILITÉ VOLKSWAGEN RECONNUE (RAPPORT CARPROOF INCLUS) COULEUR EXTÉRIEUR BLANC, INTÉRIEUR GRIS FONCÉ - NOIR / SIÈGES CHAUFFANTS -- INSPECTION COMPLÈTE INCLUSE -- ÉCHANGE ACCEPTÉ -- FINANCEMENT FACILE SUR PLACE À PARTIR 4.99 % -- BALANCE GARANTIE VOLKSWAGEN : 5 ANS OU 100 000 KM GROUPE MOTOPROPULSEUR TERMINENT LE 8 JANVIER 2021 -- POSSIBILITÉ DE GARANTIE PROLONGÉE À PRIX IMBATTABLE. ÉQUIPEMENT COMPLET SPECIAL EDITION 4MOTION : AIR CLIMATISÉ BI-ZONES - RÉGULATEUR DE VITESSES - PHARE ANTI-BROUILLARD - DÉMARRAGE SANS CLÉ : PUSH AND START - TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE - TOIT VISION PANORAMIQUE - SIÈGES CHAUFFANTS - CAMERA DE RECULE - JANTES 17 POUCES / PNEUS D'HIVER CONTINENTAL TRÈS BON - SYSTÈME DE NAVIGATION ET GPS - ORDINATEUR DE BORD - ÉCRAN TACTILE - LECTEUR CD-Mp3 - CONTRÔLE AUDIO VOLANT - BLUETOOTH/TÉLÉPHONE - POSITION STATIONNEMENT ÉLECTRIQUE - TRACTION CONTRÔLE - PORTES BAGAGES - VOLANT AJUSTABLE === POUR PLUS D'INFORMATION DEMANDER (DAVID.LAMONTAGNE) 418-903-5882 // 418-931-4036 Cell === FINANCEMENT RAPIDE SUR PLACE À PARTIR 4.99 % NOUS SOMMES OUVERTS 6 JOURS : 2430 BOUL GUILLAUME-COUTURE, LÉVIS G6W-2R5 : AU PLAISIR DE VOUS SERVIR WWW.AUTOSOCCASIONS.CA
Additional Features
  • Phares antibrouillards
  • Toit ouvrant
  • Aileron
  • Radio AM/FM
  • Climatisation deux zones
  • Miroirs chauffants
  • Climatisation
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Porte-bagages (toit)
  • Coussin gonflable passager
  • Volant ajustable
  • Tout équipé
  • Odomètre journalier
  • Système d'alarme
  • Miroirs électriques
  • Appuie-bras central
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Siège arrière pliant
  • Sièges chauffants
  • Sièges inclinables
  • Toit panoramique
  • Intérieur Tissus
  • Roues en alliage d'aluminium
  • Transmission intégrale

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