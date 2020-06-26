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2017 Ford Escape

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SE AWD 2.0L TOIT PANO GPS NAV CAMERA 79 780 KM !!

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SE AWD 2.0L TOIT PANO GPS NAV CAMERA 79 780 KM !!

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2430, boul. Guillaume-Couture, Lévis, QC G6W 2R5

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  • Listing ID: 5310680
  • Stock #: AUBA05222
  • VIN: 1FMCU9G95HUA05222
Exterior Colour
Rouge
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
All Wheel Drive
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
http://www.autosoccasions.ca/occasion/Ford-Escape-2017-id7821269.html

FORD ESCAPE SE AWD 2017 ÉDITION SE AWD 4 CYLINDRES 2.0 LITRES ECOBOOST AWD TRACTION INTÉGRALE ** FULL ÉQUIPÉ TOIT OUVRANT PANORAMIQUE SIÈGES CHAUFFANTS GPS NAVIGATION CAMERA RECULE BLUETOOTH DÉMARREUR ATTACHE REMORQUE -- TRANSMISSION AUTOMATIQUE 6 RAPPORTS AVEC SHIFT-TRONIC AU VOLANT -- AVEC SEULEMENT 79 780 KM CERTIFIÉ DIRECTEMENT FORD / 1 SEUL PROPRIÉTAIRE : BALANCE GARANTIE FORD : ENTRETENUE DIRECTEMENT CHEZ FORD / 4 CYLINDRES 2.0 LITRES ECOBOOST OFFRANT UNE BONNE PUISSANCE, ÉCONOMIQUE ET FIABILITÉ FORD RECONNUE (RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) COULEUR EXTÉRIEUR ROUGE, INTÉRIEUR GRIS FONCÉ - NOIR / SIÈGES CHAUFFANTS-ÉLECTRIQUE. INSPECTION COMPLÈTE INCLUSE -- ÉCHANGE ACCEPTÉ -- FINANCEMENT SUR PLACE À PARTIR 4.99 % -- BALANCE GARANTIE FORD : 5 ANS OU 100 000 KM GROUPE MOTOPROPULSEUR TERMINENT LE 8 MAI 2021 -- POSSIBILITÉ DE GARANTIE PROLONGÉE À TRÈS BAS PRIX. ÉQUIPEMENT COMPLET SE AWD : AIR CLIMATISÉ BI-ZONES - RÉGULATEUR DE VITESSES - PHARE ANTI-BROUILLARD - DÉMARREUR À DISTANCE - TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE - TOIT VISION PANORAMIQUE - MODE ARRÊT AU RALENTI - CAMERA DE RECULE - SIÈGES CHAUFFANTS/ÉLECTRIQUE - JANTES 17 POUCES / PNEUS D'ÉTÉ CONTINENTAL BON - SYSTÈME DE NAVIGATION ET GPS - ORDINATEUR DE BORD - ÉCRAN TACTILE - LECTEUR CD-Mp3 - CONTRÔLE AUDIO AU VOLANT - BLUETOOTH/TÉLÉPHONE - PRISE AUXILIAIRE - TRACTION CONTRÔLE - FREIN DE STATIONNEMENT ÉLECTRIQUE - SIÈGES RABATTABLE - VALISE À HAYON ÉLECTRIQUE - PORTE BAGAGE - DÉFLECTEUR CAPOT/VITRES - ATTACHE REMORQUE - VOLANT AJUSTABLE === POUR PLUS D'INFORMATION DEMANDER (DAVID.LAMONTAGNE) 418-903-5882 // 418-931-4036 Cell === FINANCEMENT SUR PLACE 4.99 % NOUS SOMMES OUVERTS 6 JOURS : 2430 BOUL GUILLAUME-COUTURE, LÉVIS G6W-2R5 : AU PLAISIR DE VOUS SERVIR WWW.AUTOSOCCASIONS.CA
Additional Features
  • Toit ouvrant
  • Aileron
  • Radio AM/FM
  • Climatisation deux zones
  • Miroirs chauffants
  • Climatisation
  • Phares antibrouillard
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Porte-bagages (toit)
  • Coussin gonflable passager
  • Volant ajustable
  • Démarreur à distance
  • Tout équipé
  • Odomètre journalier
  • Système d'alarme
  • Miroirs électriques
  • Sièges électriques
  • Appuie-bras central
  • Servo-direction
  • Siège arrière pliant
  • Sièges chauffants
  • Sièges inclinables
  • Toit panoramique
  • Intérieur Tissus
  • Vitres teintées
  • Roues en alliage d'aluminium
  • Transmission intégrale

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