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http://www.autosoccasions.ca/occasion/Ford-Escape-2017-id7821269.html
FORD ESCAPE SE AWD 2017 ÉDITION SE AWD 4 CYLINDRES 2.0 LITRES ECOBOOST AWD TRACTION INTÉGRALE ** FULL ÉQUIPÉ TOIT OUVRANT PANORAMIQUE SIÈGES CHAUFFANTS GPS NAVIGATION CAMERA RECULE BLUETOOTH DÉMARREUR ATTACHE REMORQUE -- TRANSMISSION AUTOMATIQUE 6 RAPPORTS AVEC SHIFT-TRONIC AU VOLANT -- AVEC SEULEMENT 79 780 KM CERTIFIÉ DIRECTEMENT FORD / 1 SEUL PROPRIÉTAIRE : BALANCE GARANTIE FORD : ENTRETENUE DIRECTEMENT CHEZ FORD / 4 CYLINDRES 2.0 LITRES ECOBOOST OFFRANT UNE BONNE PUISSANCE, ÉCONOMIQUE ET FIABILITÉ FORD RECONNUE (RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) COULEUR EXTÉRIEUR ROUGE, INTÉRIEUR GRIS FONCÉ - NOIR / SIÈGES CHAUFFANTS-ÉLECTRIQUE. INSPECTION COMPLÈTE INCLUSE -- ÉCHANGE ACCEPTÉ -- FINANCEMENT SUR PLACE À PARTIR 4.99 % -- BALANCE GARANTIE FORD : 5 ANS OU 100 000 KM GROUPE MOTOPROPULSEUR TERMINENT LE 8 MAI 2021 -- POSSIBILITÉ DE GARANTIE PROLONGÉE À TRÈS BAS PRIX. ÉQUIPEMENT COMPLET SE AWD : AIR CLIMATISÉ BI-ZONES - RÉGULATEUR DE VITESSES - PHARE ANTI-BROUILLARD - DÉMARREUR À DISTANCE - TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE - TOIT VISION PANORAMIQUE - MODE ARRÊT AU RALENTI - CAMERA DE RECULE - SIÈGES CHAUFFANTS/ÉLECTRIQUE - JANTES 17 POUCES / PNEUS D'ÉTÉ CONTINENTAL BON - SYSTÈME DE NAVIGATION ET GPS - ORDINATEUR DE BORD - ÉCRAN TACTILE - LECTEUR CD-Mp3 - CONTRÔLE AUDIO AU VOLANT - BLUETOOTH/TÉLÉPHONE - PRISE AUXILIAIRE - TRACTION CONTRÔLE - FREIN DE STATIONNEMENT ÉLECTRIQUE - SIÈGES RABATTABLE - VALISE À HAYON ÉLECTRIQUE - PORTE BAGAGE - DÉFLECTEUR CAPOT/VITRES - ATTACHE REMORQUE - VOLANT AJUSTABLE === POUR PLUS D'INFORMATION DEMANDER (DAVID.LAMONTAGNE) 418-903-5882 // 418-931-4036 Cell === FINANCEMENT SUR PLACE 4.99 % NOUS SOMMES OUVERTS 6 JOURS : 2430 BOUL GUILLAUME-COUTURE, LÉVIS G6W-2R5 : AU PLAISIR DE VOUS SERVIR WWW.AUTOSOCCASIONS.CA
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