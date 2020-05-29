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2017 Honda Civic

2017 Honda Civic

SI MANUELLE 6 VITESSES TURBO 23100 KM TO

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SI MANUELLE 6 VITESSES TURBO 23100 KM TO

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4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6

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  • Listing ID: 5074692
  • Stock #: SMR - 200600
  • VIN: 2HGFC1E58HH200600
Exterior Colour
Bleu
Interior Colour
Noir
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.levisautos.com/occasion/Honda-Civic-2017-id7775156.html

HONDA CIVIC 2017 SI MANUELLE 6 VITESSES AIR CLIMATISÉ TOIT OUVRANT CAMERA DE RECUL BLUETOOTH GROUPE ÉLECTRIQUE AVEC SEULEMENT 23100 KM CERTIFIÉ ET N'AYANT JAMAIS ÉTÉ ACCIDENTÉ (UNIQUE PROPRIÉTAIRE, RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR 1.5 LITRES OFFRANT UNE EXCELLENTE PUISSANCE EN PLUS D'ÊTRE DURABLE ET LE PLUS ÉCONOMIQUE DE SA CATÉGORIE. TRANSMISSION 6 VITESSE MANUEL, MAGS 18 POUCES SUR PNEUS D'ÉTÉ, DÉMARRAGE À BOUTON POUSSOIR (PUSH START), INTÉRIEUR EN TISSUS NOIR CHAUFFANT, ECRAN TACTILE, BLUETOOTH, AIR CLIMATISÉ, CAMÉRA DE RECUL ET D'ANGLE MORT, ENTRÉE SANS CLÉ, TAPIS HUSKY, CHARGEUR DE TÉLÉPHONE SANS FIL, ORDINATEUR DE BORD, VITRES TEINTÉES ARRIÈRES, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET,VOLANT AJUSTABLE ET TÉLESCOPIQUE, RPM, FREIN ABS, TÉLÉ-VERROUILLAGE. GARANTIE GLOBALE SE TERMINANT LE 19 JUILLET 2020 OU 6000 KM ET GARANTIE MOTOPROPULSEUR SE TERMINANT LE 18 JUILLET 2022 OU 100000 KM (GARANTIE PROLONGÉ DISPONIBLE A PRIX IMBATTABLE AVEC LE CAA ET PPP). FINANCEMENT DISPONIBLE SUR PLACE A TAUX AVANTAGEUX ! POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM .
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatiseur automatique
  • Phares automatiques
  • Phares antibrouillard
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Pneus performance
  • Toit ouvrant en verre
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Transmission Manuelle
  • Transmission Manuelle - 6 vitesses
  • Sièges tissu
  • Radio HD
  • Système GPS
  • Tout équipé
  • Toit ouvrant électrique
  • Vitre arrière électrique
  • Intérieur Tissus
  • Vitres teintées
  • Banquette arrière divisée

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