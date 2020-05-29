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HONDA CIVIC 2017 SI MANUELLE 6 VITESSES AIR CLIMATISÉ TOIT OUVRANT CAMERA DE RECUL BLUETOOTH GROUPE ÉLECTRIQUE AVEC SEULEMENT 23100 KM CERTIFIÉ ET N'AYANT JAMAIS ÉTÉ ACCIDENTÉ (UNIQUE PROPRIÉTAIRE, RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR 1.5 LITRES OFFRANT UNE EXCELLENTE PUISSANCE EN PLUS D'ÊTRE DURABLE ET LE PLUS ÉCONOMIQUE DE SA CATÉGORIE. TRANSMISSION 6 VITESSE MANUEL, MAGS 18 POUCES SUR PNEUS D'ÉTÉ, DÉMARRAGE À BOUTON POUSSOIR (PUSH START), INTÉRIEUR EN TISSUS NOIR CHAUFFANT, ECRAN TACTILE, BLUETOOTH, AIR CLIMATISÉ, CAMÉRA DE RECUL ET D'ANGLE MORT, ENTRÉE SANS CLÉ, TAPIS HUSKY, CHARGEUR DE TÉLÉPHONE SANS FIL, ORDINATEUR DE BORD, VITRES TEINTÉES ARRIÈRES, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET,VOLANT AJUSTABLE ET TÉLESCOPIQUE, RPM, FREIN ABS, TÉLÉ-VERROUILLAGE. GARANTIE GLOBALE SE TERMINANT LE 19 JUILLET 2020 OU 6000 KM ET GARANTIE MOTOPROPULSEUR SE TERMINANT LE 18 JUILLET 2022 OU 100000 KM (GARANTIE PROLONGÉ DISPONIBLE A PRIX IMBATTABLE AVEC LE CAA ET PPP). FINANCEMENT DISPONIBLE SUR PLACE A TAUX AVANTAGEUX ! POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM .
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