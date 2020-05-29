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2017 Jeep Grand Cherokee

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LIMITED GPS NAVIGATION CUIR CHAUFFANT CA

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2017 Jeep Grand Cherokee

LIMITED GPS NAVIGATION CUIR CHAUFFANT CA

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4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6

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  • 98,100KM
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  • Listing ID: 5074695
  • Stock #: smr 805364
  • VIN: 1c4rjfbg2hc805364
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Noir
Drive Type
4-Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.levisautos.com/occasion/Jeep-Grand_Cherokee-2017-id7772336.html

JEEP GRAND-CHEROKEE 2017 LIMITED ÉDITION 4X4 GPS NAVIGATION AVEC SEULEMENT 98100 KM CERTIFIÉ ( RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR V-6 3.6 LITRES PENTASTAR OFFRANT UNE EXCELLENTE PUISSANCE EN PLUS D'ÊTRE TRÈS ÉCONOMIQUE ET DURABLE ( SYSTEME ARRET DÉMARRAGE AUTOMATIQUE. TRANSMISSION AUTOMATIQUE AVEC LE MODE SHIFTRONIC, MAGS 20 POUCES SUR PNEUS D'HIVER ( POSSIBILITÉ DE PNEUS ÉTÉ NEUF AU MONTANT DE 645 $ ) , INTÉRIEUR EN CUIR CHAUFFANT/ÉLECTRIQUE/MÉMOIRE, SYSTEME DE NAVIGATION GPS A ÉCRAN TACTILE AVEC LECTEUR CD MP3 ET PRISE USB, BLUETOOTH, CAMÉRA DE RECUL, VALISE ÉLECTRIQUE, ENTRÉ SANS CLÉ, DÉMARRAGE AU BOUTON POUSSOIR,DÉMARREUR A DISTANCE DE COMPAGNIE,TAPIS JEEP INCLUS, AIR-CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL,VOLANT AJUSTABLE ET TÉLESCOPIQUE CHAUFFANT, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, RPM, FREIN ABS, TÉLÉ-VERROUILLAGE, ALARME, ANTI-PATINAGE.BALANCE DE GARANTIE JEEP DE 5 ANS OU 100000 KM MOTOPROPULSEUR FINISSANT LE 3 MARS 2022( GARANTIE PROLONGÉ DISPONIBLE A PRIX IMBATTABLE AVEC LE CAA ET PPP ) FINANCEMENT RAPIDE ET AVANTAGEUX EN LIGNE OU SUR PLACE.VÉHICULE EXTREMEMENT PROPRE, NON FUMEUR ET BIEN ENTRETENUE À VOIR ABSOLUMENT! POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Horloge
  • Climatiseur automatique
  • Miroirs chauffants
  • Climatisation
  • Phares automatiques
  • Phares antibrouillard
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Cache bagages
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Siège passager - soutien lombaire
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Ouvre-porte de garage intégré
  • Intérieur en cuir
  • Siège électrique avant - Passager
  • Transmission Automatique - 8 vitesses
  • Démarreur à distance
  • 4 Roues motrices
  • Aide au stationnement (capteurs)
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Siège mémoire
  • Système GPS
  • Tout équipé
  • Odomètre journalier
  • Traction intégrale
  • Verrouillage sans clé
  • Verrous de sécurité pour enfants
  • Miroirs électriques
  • Port USB
  • Rétroviseurs chauffants
  • Sièges électriques
  • Télédéverrouillage
  • Appuie-bras central
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Siège arrière pliant
  • Sièges chauffants
  • Jantes en Aluminium
  • Portes électriques
  • Tachymètre
  • Vitres teintées
  • Valise électrique
  • Volant chauffant
  • Écran multimédia
  • Banquette arrière divisée

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