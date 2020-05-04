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2017 Lincoln MKC

AWD RESERVE 2.3T CUIR TOIT PANO GPS NAV 63 352 KM

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2017 Lincoln MKC

AWD RESERVE 2.3T CUIR TOIT PANO GPS NAV 63 352 KM

Location

Autos Occasion LD

2430, boul. Guillaume-Couture, Lévis, QC G6W 2R5

418-903-5882

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$24,995

+ taxes & licensing

  • 63,352KM
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  • Listing ID: 4947888
  • Stock #: AUBL35139
  • VIN: 5LMTJ3DH4HUL35139
Exterior Colour
Blanc
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
http://www.autosoccasions.ca/occasion/Lincoln-MKC-2017-id7748035.html

LINCOLN MKC RESERVE AWD 2017 ÉDITION RESERVE 2.3T LITRES TURBO ECOBOOST AWD TRACTION INTÉGRALE ** LE MODÈLE LE PLUS ÉQUIPÉ ** FULL ÉQUIPÉ CUIR MAGS 20 POUCES TOIT OUVRANT PANORAMIQUE SIÈGES CUIR/CHAUFFANTS/CLIMATISÉ GPS NAVIGATION CAMERA DÉMARREUR BLUETOOTH -- TRANSMISSION AUTOMATIQUE 6 RAPPORTS AVEC PADDLE SHIFT VOLANT -- AVEC SEULEMENT 63 352 KM CERTIFIÉ DIRECTEMENT LINCOLN / 1 SEUL PROPRIÉTAIRE : BALANCE GARANTIE COMPLÈTE LINCOLN TERMINENT LE 1 MARS 2023 OU 110 000 KM / 4 CYLINDRES 2.3 LITRES TURBO ECOBOOST AVEC 285 HP OFFRANT UNE BONNE PUISSANCE, DURABLE ET FIABILITÉ RECONNUE (RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) COULEUR EXTÉRIEUR BLANC, INTÉRIEUR EN CUIR NOIR / SIÈGES CHAUFFANTS/VENTILÉS/ÉLECTRIQUES ET MÉMOIRES + VOLANT CHAUFFANT. INSPECTION COMPLÈTE INCLUSE -- ÉCHANGE ACCEPTÉ -- FINANCEMENT SUR PLACE À PARTIR 4.99 % -- BALANCE GARANTIE LINCOLN : 8 ANS OU 80 000 KM COMPLÈTE -- 6 ANS OU 110 000 KM GROUPE MOTOPROPULSEUR TERMINENT LE 1 MARS 2023 -- POSSIBILITÉ DE GARANTIE PROLONGÉE À PRIX IMBATTABLE. ÉQUIPEMENT COMPLET RESERVE 2.3T AWD : AIR CLIMATISÉ BI-ZONES - RÉGULATEUR VITESSES - PHARE ANTI-BROUILLARD - LUMIÈRE AU LED - DÉMARREUR À DISTANCE - TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE - TOIT OUVRANT PANORAMIQUE - DÉMARRAGE SANS CLÉ : PUSH AND START - SIÈGES EN CUIR/CHAUFFANTS/VENTILÉES/ÉLECTRIQUES/MÉMOIRES - VOLANT CHAUFFANT - SIÈGES ARRIÈRES CHAUFFANTS - CAMERA DE RECULE - AVERTISSEUR ANGLE MORT - JANTES 20 POUCES / PNEUS D'ÉTÉ SEULEMENT - SYSTÈME DE NAVIGATION ET GPS - ORDINATEUR DE BORD - ÉCRAN TACTILE - LECTEUR CD-Mp3 - CONTRÔLE AUDIO VOLANT - BLUETOOTH/TÉLÉPHONE MAIN LIBRE - VALISE À HAYON ÉLECTRIQUE - AILERON - VITRES TEINTÉES - VALISE À HAYON ÉLECTRONIQUE - VOLANT TÉLESCOPIQUE === POUR PLUS D'INFORMATION DEMANDER (DAVID.LAMONTAGNE) 418-903-5882 // 418-931-4036 Cell === FINANCEMENT FACILE SUR PLACE 4.99 % NOUS SOMMES OUVERTS 6 JOURS : 2430 BOUL GUILLAUME-COUTURE, LÉVIS G6W-2R5 : AU PLAISIR DE VOUS SERVIR WWW.AUTOSOCCASIONS.CA
Additional Features
  • Phares antibrouillards
  • Toit ouvrant
  • Aileron
  • Radio AM/FM
  • Climatisation deux zones
  • Essuie-glaces intermittents
  • Miroirs chauffants
  • Climatisation
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Coussin gonflable passager
  • Air climatisé
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Intérieur en cuir
  • Démarreur à distance
  • Siège mémoire
  • Tout équipé
  • Contrôle de traction
  • Odomètre journalier
  • Système d'alarme
  • Miroirs électriques
  • Sièges électriques
  • Appuie-bras central
  • Servo-direction
  • Siège arrière pliant
  • Sièges chauffants
  • Sièges inclinables
  • Vitres teintées
  • Roues en alliage d'aluminium
  • Transmission intégrale
  • Volant chauffant

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