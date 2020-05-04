2017 Lincoln MKC

2430, boul. Guillaume-Couture, Lévis, QC G6W 2R5
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LINCOLN MKC RESERVE AWD 2017 ÉDITION RESERVE 2.3T LITRES TURBO ECOBOOST AWD TRACTION INTÉGRALE ** LE MODÈLE LE PLUS ÉQUIPÉ ** FULL ÉQUIPÉ CUIR MAGS 20 POUCES TOIT OUVRANT PANORAMIQUE SIÈGES CUIR/CHAUFFANTS/CLIMATISÉ GPS NAVIGATION CAMERA DÉMARREUR BLUETOOTH -- TRANSMISSION AUTOMATIQUE 6 RAPPORTS AVEC PADDLE SHIFT VOLANT -- AVEC SEULEMENT 63 352 KM CERTIFIÉ DIRECTEMENT LINCOLN / 1 SEUL PROPRIÉTAIRE : BALANCE GARANTIE COMPLÈTE LINCOLN TERMINENT LE 1 MARS 2023 OU 110 000 KM / 4 CYLINDRES 2.3 LITRES TURBO ECOBOOST AVEC 285 HP OFFRANT UNE BONNE PUISSANCE, DURABLE ET FIABILITÉ RECONNUE (RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) COULEUR EXTÉRIEUR BLANC, INTÉRIEUR EN CUIR NOIR / SIÈGES CHAUFFANTS/VENTILÉS/ÉLECTRIQUES ET MÉMOIRES + VOLANT CHAUFFANT. INSPECTION COMPLÈTE INCLUSE -- ÉCHANGE ACCEPTÉ -- FINANCEMENT SUR PLACE À PARTIR 4.99 % -- BALANCE GARANTIE LINCOLN : 8 ANS OU 80 000 KM COMPLÈTE -- 6 ANS OU 110 000 KM GROUPE MOTOPROPULSEUR TERMINENT LE 1 MARS 2023 -- POSSIBILITÉ DE GARANTIE PROLONGÉE À PRIX IMBATTABLE. ÉQUIPEMENT COMPLET RESERVE 2.3T AWD : AIR CLIMATISÉ BI-ZONES - RÉGULATEUR VITESSES - PHARE ANTI-BROUILLARD - LUMIÈRE AU LED - DÉMARREUR À DISTANCE - TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE - TOIT OUVRANT PANORAMIQUE - DÉMARRAGE SANS CLÉ : PUSH AND START - SIÈGES EN CUIR/CHAUFFANTS/VENTILÉES/ÉLECTRIQUES/MÉMOIRES - VOLANT CHAUFFANT - SIÈGES ARRIÈRES CHAUFFANTS - CAMERA DE RECULE - AVERTISSEUR ANGLE MORT - JANTES 20 POUCES / PNEUS D'ÉTÉ SEULEMENT - SYSTÈME DE NAVIGATION ET GPS - ORDINATEUR DE BORD - ÉCRAN TACTILE - LECTEUR CD-Mp3 - CONTRÔLE AUDIO VOLANT - BLUETOOTH/TÉLÉPHONE MAIN LIBRE - VALISE À HAYON ÉLECTRIQUE - AILERON - VITRES TEINTÉES - VALISE À HAYON ÉLECTRONIQUE - VOLANT TÉLESCOPIQUE === POUR PLUS D'INFORMATION DEMANDER (DAVID.LAMONTAGNE) 418-903-5882 // 418-931-4036 Cell === FINANCEMENT FACILE SUR PLACE 4.99 % NOUS SOMMES OUVERTS 6 JOURS : 2430 BOUL GUILLAUME-COUTURE, LÉVIS G6W-2R5 : AU PLAISIR DE VOUS SERVIR WWW.AUTOSOCCASIONS.CA
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