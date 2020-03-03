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2017 RAM 1500

5.7 HÉMI 4X4 MAGS 22 POUCES LOOK UNIQUE!

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2017 RAM 1500

5.7 HÉMI 4X4 MAGS 22 POUCES LOOK UNIQUE!

Location

Levis Autos

4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6

418-838-4242

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Contact Seller

$25,994

+ taxes & licensing

  • 81,900KM
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  • Listing ID: 4800126
  • Stock #: smr 808477
  • VIN: 1c6rr7ft4hs808477
Exterior Colour
Rouge
Interior Colour
Gris
Drive Type
4-Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.levisautos.com/occasion/RAM-1500-2017-id7731272.html

DODGE RAM 1500 2017 QUAD-CAB CAB 4X4 BOITE 6 1/2, AIR CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL, BLUETOOTH CAMÉRA DE RECUL AVEC SEULEMENT 81900 KM CERTIFIÉ ( RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR V-8 5.7 LITRES HEMI PUISSANT ET DURABLE EN PLUS D'OFFRIR UNE EXCELLENTE AUTONOMIE DE CARBURANT. TRANSMISSION AUTOMATIQUE À 6 VITESSES. MAGS 22 POUCES SUR PNEUS LT NEUF HOMOLOGUÉ POUR L'HIVER, LIFT KIT 2.5 POUCES, ENSEMBLE GRAPHIQUE, EXTENSION D'AILE, GRILLE REBEL, AIR-CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL,RADIO + PRISE AUXILIAIRE,, VITRES TEINTÉES, ATTACHE REMORQUE, CAMÉRA DE RECUL, VOLANT AJUSTABLE, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, RPM. GARANTIE 3 MOIS OU 5000 KM SUR LE GROUPE MOTOPROPULSEUR (GARANTIE PROLONGÉ DISPONIBLE À PRIX IMBATTABLE AVEC LE CAA OU PPP ). FINANCEMENT AVANTAGEUX EN LIGNE OU SUR PLACE. CAMION EXTRÊMEMENT PROPRE EN PLUS D'AVOIR UN TRÈS BEAU LOOK À VOIR ABSOLUMENT. CAMION AYANT DÉJÀ ÉTÉ ACCIDENTÉ ET EXTRÊMEMENT BIEN RÉPARÉ. POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Antipatinage
  • Horloge
  • Climatisation
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Transmission Automatique
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Rétroviseurs électriques
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Lunette arrière coulissante
  • Volant ajustable
  • 4 Roues motrices
  • Tout équipé
  • Coussins gonflables doubles
  • Odomètre journalier
  • Verrouillage sans clé
  • Miroirs électriques
  • Télédéverrouillage
  • Appuie-bras central
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Siège arrière pliant
  • Jantes en Aluminium
  • Tachymètre
  • Vitres teintées
  • Attelage remorque

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