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2017 RAM 1500

BLACK EXPRESS CREW-CAB 5.7L HEMI 44100 K

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2017 RAM 1500

BLACK EXPRESS CREW-CAB 5.7L HEMI 44100 K

Location

Levis Autos

4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6

418-838-4242

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$26,994

+ taxes & licensing

  • 44,100KM
  • Used
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  • Listing ID: 4935327
  • Stock #: SMR=784037
  • VIN: 3c6rr7kt1hg784037
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Gris
Drive Type
4-Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.levisautos.com/occasion/RAM-1500-2017-id7746293.html

DODGE RAM 1500 2017 BLACK EXPRESS CREW-CAB CAB 4X4 BOITE 5 1/2, AIR CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL, BLUETOOTH ÉCRAN TACTILE AVEC SEULEMENT 44100 KM CERTIFIÉ ( RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR V-8 5.7 LITRES HEMI PUISSANT ET DURABLE EN PLUS D'OFFRIR UNE EXCELLENTE AUTONOMIE DE CARBURANT. TRANSMISSION AUTOMATIQUE À 6 VITESSES. RATIO DE DIFFÉRENTIEL 3.55. MAGS 20 POUCES SUR PNEUS LT 35X12.50R20 HOMOLOGUÉ, LIFT KIT 2.5 POUCES, EXTENSION D'AILE, GRILLE AVANT REBEL, COUVRE BOITE RIGIDE, FOND DE BOITE EN LINE-X, VITRE TEINTÉ, EXHAUST DOUBLE, PHARE ANTI-BROUILLARD, AIR-CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL,RADIO TACTILE + PRISE AUXILIAIRE & USB, BLUETOOTH, VITRES TEINTÉES, ATTACHE REMORQUE, CONTRÔLE DE FREIN ÉLECTRIQUE, VOLANT AJUSTABLE, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, RPM. GARANTIE 3 MOIS OU 5000KM SUR LE GROUPE MOTOPROPULSEUR (GARANTIE PROLONGÉ DISPONIBLE À PRIX IMBATTABLE AVEC LE CAA OU PPP ).FINANCEMENT RAPIDE ET AVANTAGEUX EN LIGNE OU SUR PLACE. CAMION EXTRÊMEMENT PROPRE EN PLUS D'AVOIR UN TRÈS BEAU LOOK À VOIR ABSOLUMENT. CAMION AYANT DÉJÀ ÉTÉ ACCIDENTÉ ET EXTRÊMEMENT BIEN RÉPARÉ. POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Horloge
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Volant ajustable
  • 4 Roues motrices
  • Tout équipé
  • Odomètre journalier
  • Miroirs électriques
  • Porte-gobelet
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Jantes en Aluminium
  • Portes électriques
  • Phares halogènes
  • Vitres teintées
  • CREW (4 portes)
  • Attelage remorque

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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