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2017 RAM 1500

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BLACK EXPRESS 5.7L HEMI 48800KM BEAU LOO

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BLACK EXPRESS 5.7L HEMI 48800KM BEAU LOO

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4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6

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  • 48,800KM
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  • Listing ID: 5034084
  • Stock #: SMR=786881
  • VIN: 1C6RR7FT9HS786881
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Gris
Drive Type
4-Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.levisautos.com/occasion/RAM-1500-2017-id7756901.html

DODGE RAM 1500 2017 BLACK EXPRESS QUAD-CAB CAB 4X4 BOITE 6 1/2, AIR CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL, BLUETOOTH CAMÉRA DE RECUL AVEC SEULEMENT 48800 KM CERTIFIÉ ( RAPPORT CARAFX DISPONIBLE) MOTEUR V-8 5.7 LITRES HEMI PUISSANT ET DURABLE EN PLUS D'OFFRIR UNE EXCELLENTE AUTONOMIE DE CARBURANT. TRANSMISSION AUTOMATIQUE À 6 VITESSES. MAGS 20 POUCES SUR PNEUS D'ÉTÉ, EXHAUST DOUBLE, CAPOT SPORT, MARCHE-PIED, PHARE ANTI-BROUILLARD, AIR-CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL,RADIO TACTILE + PRISE AUXILIAIRE & USB, BLUETOOTH, VITRES TEINTÉES, ATTACHE REMORQUE, CAMÉRA DE RECUL, CONTRÔLE DE FREIN ÉLECTRIQUE D'ORIGINE, VOLANT AJUSTABLE, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, RPM. BALANCE DE GARANTIE RAM DE 5 ANS OU 100 000KM SUR LE GROUPE MOTOPROPULSEUR TERMINANT LE 23 JUIN 2022 (GARANTIE PROLONGÉ DISPONIBLE À PRIX IMBATTABLE AVEC LE CAA OU PPP ).FINANCEMENT AVANTAGEUX EN LIGNE OU SUR PLACE. CAMION EXTRÊMEMENT PROPRE EN PLUS D'AVOIR UN TRÈS BEAU LOOK À VOIR ABSOLUMENT. POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Marchepieds
  • Radio AM/FM
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Horloge
  • Phares automatiques
  • Phares antibrouillard
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Volant ajustable
  • 4 Roues motrices
  • Odomètre journalier
  • Miroirs électriques
  • Porte-gobelet
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Jantes en Aluminium
  • Portes électriques
  • Phares halogènes
  • Vitres teintées
  • Attelage remorque
  • Banquette arrière divisée

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