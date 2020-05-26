+ taxes & licensing
418-838-4242
4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6
418-838-4242
+ taxes & licensing
https://www.levisautos.com/occasion/RAM-1500-2017-id7756901.html
DODGE RAM 1500 2017 BLACK EXPRESS QUAD-CAB CAB 4X4 BOITE 6 1/2, AIR CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL, BLUETOOTH CAMÉRA DE RECUL AVEC SEULEMENT 48800 KM CERTIFIÉ ( RAPPORT CARAFX DISPONIBLE) MOTEUR V-8 5.7 LITRES HEMI PUISSANT ET DURABLE EN PLUS D'OFFRIR UNE EXCELLENTE AUTONOMIE DE CARBURANT. TRANSMISSION AUTOMATIQUE À 6 VITESSES. MAGS 20 POUCES SUR PNEUS D'ÉTÉ, EXHAUST DOUBLE, CAPOT SPORT, MARCHE-PIED, PHARE ANTI-BROUILLARD, AIR-CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL,RADIO TACTILE + PRISE AUXILIAIRE & USB, BLUETOOTH, VITRES TEINTÉES, ATTACHE REMORQUE, CAMÉRA DE RECUL, CONTRÔLE DE FREIN ÉLECTRIQUE D'ORIGINE, VOLANT AJUSTABLE, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, RPM. BALANCE DE GARANTIE RAM DE 5 ANS OU 100 000KM SUR LE GROUPE MOTOPROPULSEUR TERMINANT LE 23 JUIN 2022 (GARANTIE PROLONGÉ DISPONIBLE À PRIX IMBATTABLE AVEC LE CAA OU PPP ).FINANCEMENT AVANTAGEUX EN LIGNE OU SUR PLACE. CAMION EXTRÊMEMENT PROPRE EN PLUS D'AVOIR UN TRÈS BEAU LOOK À VOIR ABSOLUMENT. POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6