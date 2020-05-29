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2018 Acura MDX

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ELITE SH-AWD 7 PASSAGERS TOUT EQUIPE SEU

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4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6

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  • Listing ID: 5182898
  • Stock #: SMR - 802889
  • VIN: 5J8YD4H83JL802889
Exterior Colour
Rouge
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.levisautos.com/occasion/Acura-MDX-2018-id7798721.html

ACURA MDX 2018 ELITE SH-AWD 7 PASSAGERS AIR CLIMATISÉ, TOIT OUVRANT, CAMÉRA DE RECUL ET CAMÉRA 360, BLUETOOTH AVEC SEULEMENT 30700 KM CERTIFIÉ (UNIQUE PROPRIÉTAIRE, RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR 3.5 LITRES V-6 OFFRANT UNE EXCELLENTE PUISSANCE EN PLUS D'ÊTRE TRÈS ÉCONOMIQUE ET DURABLE. TRANSMISSION AUTOMATIQUE AVEC LE MODE SHIFTRONIC, MAGS 20 POUCES SUR PNEUS D'ÉTÉ NEUF, DÉMARRAGE AU BOUTON POUSSOIR (PUSH BUTTON), ENTRÉE SANS CLÉ, DÉMARREUR ¸A DISTANCE, MIROIR RÉTRACTABLE ÉLECTRIQUE, INTÉRIEUR EN CUIR NOIR CHAUFFANT/ÉLECTRIQUE/MÉMOIRE/REFROIDISSANT, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, VOLANT CHAUFFANT, HAYON ÉLECTRIQUE, TOIT OUVRANT, ÉCRAN TACTILE AVEC LECTEUR MP3 ET PRISE USB, GPS NAVIGATION, DVD A L'ARRIÈRE AU PLAFOND, SYSTÈME ANTI-COLLISION, BLUETOOTH, CAMÉRA DE RECUL ET CAMÉRA 360, AIR-CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL ADAPTATIF + CONTROL DE CHANGEMENT DE VOIE, VOLANT AJUSTABLE ET TÉLESCOPIQUE, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, RPM, FREIN ABS, TÉLÉ-VERROUILLAGE, ALARME, ANTI-PATINAGE. BALANCE DE GARANTIE ACURA GLOBALE 4 ANS 60000 KM JUSQU'AU 26 JUIN 2022 OU 80000 KM ET 5 ANS 100000 KM JUSQU'AU 26 JUIN 2023 OU 100000 KM ( GARANTIE PROLONGÉ DISPONIBLE A PRIX IMBATTABLE AVEC LE CAA ET PPP ). FINANCEMENT RAPIDE ET AVANTAGEUX EN LIGNE OU SUR PLACE.VÉHICULE A L'ÉTAT NEUF TOUT SIMPLEMENT. POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
Additional Features
  • Chrome
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatiseur automatique
  • Phares automatiques
  • Phares antibrouillard
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Pneus performance
  • Toit ouvrant en verre
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Siège passager - soutien lombaire
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Ouvre-porte de garage intégré
  • Intérieur en cuir
  • Siège électrique avant - Passager
  • Climatisation arrière
  • Démarreur à distance
  • Entreposage Média sur disque dur
  • Sièges de troisième rangée
  • Radio HD
  • Aide au stationnement (capteurs)
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Siège mémoire
  • Système GPS
  • Tout équipé
  • Siège à réglage électrique
  • Toit ouvrant électrique
  • Vitre arrière électrique
  • Commande audio arrière
  • Système de divertissement vidéo
  • Valise électrique
  • Banquette arrière divisée

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