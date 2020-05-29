2018 Acura MDX

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ACURA MDX 2018 ELITE SH-AWD 7 PASSAGERS AIR CLIMATISÉ, TOIT OUVRANT, CAMÉRA DE RECUL ET CAMÉRA 360, BLUETOOTH AVEC SEULEMENT 30700 KM CERTIFIÉ (UNIQUE PROPRIÉTAIRE, RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR 3.5 LITRES V-6 OFFRANT UNE EXCELLENTE PUISSANCE EN PLUS D'ÊTRE TRÈS ÉCONOMIQUE ET DURABLE. TRANSMISSION AUTOMATIQUE AVEC LE MODE SHIFTRONIC, MAGS 20 POUCES SUR PNEUS D'ÉTÉ NEUF, DÉMARRAGE AU BOUTON POUSSOIR (PUSH BUTTON), ENTRÉE SANS CLÉ, DÉMARREUR ¸A DISTANCE, MIROIR RÉTRACTABLE ÉLECTRIQUE, INTÉRIEUR EN CUIR NOIR CHAUFFANT/ÉLECTRIQUE/MÉMOIRE/REFROIDISSANT, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, VOLANT CHAUFFANT, HAYON ÉLECTRIQUE, TOIT OUVRANT, ÉCRAN TACTILE AVEC LECTEUR MP3 ET PRISE USB, GPS NAVIGATION, DVD A L'ARRIÈRE AU PLAFOND, SYSTÈME ANTI-COLLISION, BLUETOOTH, CAMÉRA DE RECUL ET CAMÉRA 360, AIR-CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL ADAPTATIF + CONTROL DE CHANGEMENT DE VOIE, VOLANT AJUSTABLE ET TÉLESCOPIQUE, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, RPM, FREIN ABS, TÉLÉ-VERROUILLAGE, ALARME, ANTI-PATINAGE. BALANCE DE GARANTIE ACURA GLOBALE 4 ANS 60000 KM JUSQU'AU 26 JUIN 2022 OU 80000 KM ET 5 ANS 100000 KM JUSQU'AU 26 JUIN 2023 OU 100000 KM ( GARANTIE PROLONGÉ DISPONIBLE A PRIX IMBATTABLE AVEC LE CAA ET PPP ). FINANCEMENT RAPIDE ET AVANTAGEUX EN LIGNE OU SUR PLACE.VÉHICULE A L'ÉTAT NEUF TOUT SIMPLEMENT. POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
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