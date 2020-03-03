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2018 RAM 1500

CREW-CAB V8 5.7L HEMI 56300KM BEAU LOOK

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2018 RAM 1500

CREW-CAB V8 5.7L HEMI 56300KM BEAU LOOK

Location

Levis Autos

4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6

418-838-4242

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$27,994

+ taxes & licensing

  • 56,300KM
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  • Listing ID: 4740885
  • Stock #: SMR=162960
  • VIN: 3C6RR7KT4JG162960
Exterior Colour
Blanc
Interior Colour
Gris
Drive Type
4-Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.levisautos.com/occasion/RAM-1500-2018-id7719419.html

DODGE RAM 1500 2018 CREW-CAB CAB BOITE DE 5½ 4X4, AIR CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL, CAMÉRA DE RECUL AVEC SEULEMENT 56300 KM CERTIFIÉ (RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR V-8 5.7 LITRES HEMI PUISSANT ET DURABLE EN PLUS D'OFFRIR UNE EXCELLENTE AUTONOMIE DE CARBURANT. TRANSMISSION AUTOMATIQUE À 6 VITESSES. MAGS 20 POUCES SUR PNEUS 35X12.50R20 LT HOMOLOGUÉ POUR L'HIVER, LIFT KIT 2.5 POUCES, EXTENSION D'AILE BUSHWACKER, ENSEMBLE GRAPHIQUE DECO HEMI, AIR-CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL, RADIO + PRISE AUXILIAIRE & USB, VITRES TEINTÉES, ATTACHE REMORQUE, VOLANT AJUSTABLE, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, RPM. BALANCE DE GARANTIE GLOBAL DE 3 ANS OU 60000KM ET MOTOPROPULSEUR DE 5 ANS OU 100000KM TERMINANT LE 30 MAI 2023 (GARANTIE PROLONGÉ DISPONIBLE À PRIX IMBATTABLE AVEC LE CAA OU PPP ). FINANCEMENT AVANTAGEUX EN LIGNE OU SUR PLACE. CAMION EXTRÊMEMENT PROPRE EN PLUS D'AVOIR UN TRÈS BEAU LOOK À VOIR ABSOLUMENT. POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Horloge
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Rétroviseurs électriques
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Lunette arrière coulissante
  • Volant ajustable
  • 4 Roues motrices
  • Tout équipé
  • Odomètre journalier
  • Miroirs électriques
  • Porte-gobelet
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Portes électriques
  • Phares halogènes
  • Intérieur Tissus
  • Vitres teintées

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