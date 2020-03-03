4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6
418-838-4242
+ taxes & licensing
https://www.levisautos.com/occasion/RAM-1500-2018-id7719419.html
DODGE RAM 1500 2018 CREW-CAB CAB BOITE DE 5½ 4X4, AIR CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL, CAMÉRA DE RECUL AVEC SEULEMENT 56300 KM CERTIFIÉ (RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR V-8 5.7 LITRES HEMI PUISSANT ET DURABLE EN PLUS D'OFFRIR UNE EXCELLENTE AUTONOMIE DE CARBURANT. TRANSMISSION AUTOMATIQUE À 6 VITESSES. MAGS 20 POUCES SUR PNEUS 35X12.50R20 LT HOMOLOGUÉ POUR L'HIVER, LIFT KIT 2.5 POUCES, EXTENSION D'AILE BUSHWACKER, ENSEMBLE GRAPHIQUE DECO HEMI, AIR-CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL, RADIO + PRISE AUXILIAIRE & USB, VITRES TEINTÉES, ATTACHE REMORQUE, VOLANT AJUSTABLE, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, RPM. BALANCE DE GARANTIE GLOBAL DE 3 ANS OU 60000KM ET MOTOPROPULSEUR DE 5 ANS OU 100000KM TERMINANT LE 30 MAI 2023 (GARANTIE PROLONGÉ DISPONIBLE À PRIX IMBATTABLE AVEC LE CAA OU PPP ). FINANCEMENT AVANTAGEUX EN LIGNE OU SUR PLACE. CAMION EXTRÊMEMENT PROPRE EN PLUS D'AVOIR UN TRÈS BEAU LOOK À VOIR ABSOLUMENT. POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6