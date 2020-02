2018 Toyota Sienna

https://www.autoaubaine.com/Toyota-Sienna-c7700550.html



Sienna, traction intégrale, LE tout équipé avec portes électriques, climatisation 3 zones et caméra de recul, fiable et puissant, à ne pas manquer !

******************************************************************

GARANTIE TOYOTA JUSQU'AU 2 JUILLET 2023 OU 100 000 KM

******************************************************************

Besoin d'un financement auto ? Nous avons la solution, 1ère, 2ème et 3ème chance au crédit. Obtenez une pré-approbation aujourd'hui . We also speak english, if you have any question, call us now 1-877-836-5075. *** On reprend vos véhicules récréatifs en échange ! *** Depuis près de 30 ans, Bernières Automobile vend tous ses véhicules inspectés, préparés et possèdent un rapport Carfax, voyez notre inventaire complet . *** Garanties supplémentaires disponibles *** Acheter chez nous, c'est acheter la tranquillité d'esprit www.bernieresauto.com . Vous voulez des informations concernant un véhicule ? Communiquez avec nous par courriel , messagerie texte 1-418-802-0426 ou par téléphone au 418-836-5075 **Frais non-obligatoire en sus de 195 $ sur remise du Carfax, historique du véhicule, RDPRM, documentation, immatriculation sur place, plein d'essence, nettoyage complet et traitement Aquapel.**

Additional Features Freins ABS

Lecteur CD

Essuie-glaces intermittents

Horloge

Miroirs chauffants

Climatisation

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Vitres électriques

Coussin gonflable passager

Volant ajustable

Tout équipé

Contrôle de traction

Régulateur de température

Servo-direction

Servo-freins

Siège arrière pliant

Sièges chauffants

Vitres teintées

Roues en alliage d'aluminium

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.