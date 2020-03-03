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2019 Chevrolet Silverado 1500

LT TRUE NORTH V8 5.3L 4X4 JAMAIS ACCIDEN

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2019 Chevrolet Silverado 1500

LT TRUE NORTH V8 5.3L 4X4 JAMAIS ACCIDEN

Location

Levis Autos

4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6

418-838-4242

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$32,994

+ taxes & licensing

  • 32,200KM
  • Used
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  • Listing ID: 4696623
  • Stock #: SMR=119540
  • VIN: 2GCVKPEC7K1119540
Exterior Colour
Bleu
Interior Colour
Gris
Body Style
Pickup Truck
Drive Type
4-Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.levisautos.com/occasion/Chevrolet-Silverado_1500-2019-id7707889.html

CHEVROLET SILVERADO 2019 LT TRUE NORTH ÉDITION 4X4 V-8 5.3 LITRES BOITE 6½ MAGS BLUETOOTH CAMÉRA DE RECUL APPLE CARPLAY AVEC SEULEMENT 32200 KM CERTIFIÉ ET N'AYANT JAMAIS ÉTÉ ACCIDENTÉ (UNIQUE PROPRIÉTAIRE, RAPPORT CARFAX DISPONIBLE). MOTEUR V-8 5.3 LITRES TRÈS PUISSANT ET DURABLE. TRANSMISSION AUTOMATIQUE À 6 VITESSES, 4X4 AUTOMATIQUE. MAGS 18 POUCES SUR PNEUS BF GOOD-RICH K02 HOMOLOGUÉ POUR L'HIVER EN TRÈS BONNE CONDITIONS, 4X4 AUTOMATIQUE, ATTACHE REMORQUE, CONTRÔLE DE FREIN ÉLECTRIQUE D'ORIGINE, CAMÉRA DE RECUL, AIR-CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL, ÉCRAN TACTILE AVEC LECTEUR MP3 + PRISE AUXILIAIRE/USB, APPLE CARPLAY, BANC ÉLECTRIQUE, MARCHE-PIED, FOND DE BOITE EN PLASTIQUE, VITRES TEINTÉES, VOLANT AJUSTABLE, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, RPM, TÉLÉ-VERROUILLAGE. BALANCE DE GARANTIE GM GLOBAL DE 3 ANS OU 60 000 KM ET MOTOPROPULSEUR DE 5 ANS OU 160 000 KM TERMINANT LE 14 AVRIL 2024 (GARANTIE PROLONGÉ DISPONIBLE À PRIX IMBATTABLE AVEC LE CAA ET PPP). FINANCEMENT AVANTAGEUX ET RAPIDE EN LIGNE OU SUR PLACE. CAMION EXTRÊMEMENT PROPRE EN PLUS D'AVOIR UN TRÈS BEAU LOOK À VOIR ABSOLUMENT! POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Marchepieds
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Antipatinage
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Siège électrique avant - Passager
  • Radio HD
  • Phares haute intensité
  • 4 Roues motrices
  • Crochet remorquage arrière
  • Tout équipé
  • Odomètre journalier
  • Miroirs électriques
  • Porte-gobelet
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Jantes en Aluminium
  • Portes électriques
  • Phares halogènes
  • Vitres teintées
  • Attelage remorque

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