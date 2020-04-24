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2019 Ford F-150

XLT FX4 OFF ROAD PACKAGE 3.5 ÉCOBOOST 38

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2019 Ford F-150

XLT FX4 OFF ROAD PACKAGE 3.5 ÉCOBOOST 38

Location

Levis Autos

4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6

418-838-4242

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$35,994

+ taxes & licensing

  • 3,800KM
  • Used
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  • Listing ID: 4938771
  • Stock #: smr b72221
  • VIN: 1ftfw1e44kfb72221
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Gris
Drive Type
4-Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.levisautos.com/occasion/Ford-F150-2019-id7747010.html

FORD F-150 2019 XLT FX4 OFF ROAD PACKAGE SUPERCREW 4X4 V-6 3.5 LITRES ECOBOOST BOITE 6½ BLUETOOTH BANC CHAUFFANT ET ÉLECTRIQUE CAMÉRA DE RECUL AVEC SEULEMENT 3900 KM CERTIFIÉ (RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR V-6 3.5 LITRES ECOBOOST TRÈS PUISSANT ET DURABLE. TRANSMISSION AUTOMATIQUE À 10 VITESSES, GROUPE REMORQUAGE ( CAPACITÉ DE REMORQUAGE DE 13000 LIVRES ) MAGS 18 POUCES SUR PNEUS D'ÉTÉ A L'ÉTAT NEUF, BANC CHAUFFANT ET ÉLECTRIQUE, CAMÉRA DE RECUL, DÉMARREUR À DISTANCE DE COMPAGNIE, AIR-CLIMATISÉ À DOUBLE ZONE, CRUISE CONTROL, SYSTÈME SYNC TACTILE BLUETOOTH + PRISE USB/AUXILIAIRE, VITRES TEINTÉES, VITRE ARRIÈRE COULISSANTE, ATTACHE REMORQUE AVEC CONTRÔLE DE FREIN ÉLECTRIQUE D'ORIGINE + BACK UP ASSIST, PÉDALIER AJUSTABLE ÉLECTRIQUE , FOND DE BOITE PULVÉRISÉ PLUS COUVRE BOITE, MARCHE-PIED, PHARE ANTI-BROUILLARD, VOLANT AJUSTABLE ET TÉLESCOPIQUE, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, RPM, ABS, ANTI-PATINAGE. GARANTIE DE 2 ANS OU 40000 KM MOTOPROPULSEUR INCLUS. FINANCEMENT RAPIDE ET AVANTAGEUX EN LIGNE OU SUR PLACE. CAMION EN EXCELLENTE ÉTAT ET UN TRÈS BEAU LOOK. CAMION AYANT ÉTÉ ACCIDENTÉ LÉGERS ET EXTRÊMEMENT BIEN RÉPARER( PHOTOS DISPONIBLE AVANT RÉPARATION) . POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Phares antibrouillards
  • Marchepieds
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Horloge
  • Ordinateur de bord
  • Miroirs chauffants
  • Climatisation
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège passager - soutien lombaire
  • Volant ajustable
  • Démarreur à distance
  • Sièges tissu
  • 4 Roues motrices
  • Tout équipé
  • Coussins gonflables doubles
  • Odomètre journalier
  • Verrouillage sans clé
  • Dégivreur de Lunette
  • Dégivreur de lunette arrière
  • Miroirs électriques
  • Rétroviseurs chauffants
  • Télédéverrouillage
  • Appuie-bras central
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Siège arrière pliant
  • Sièges chauffants
  • Jantes en Aluminium
  • Tachymètre
  • Vitres teintées
  • Attelage remorque
  • Écran multimédia

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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