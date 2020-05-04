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2019 Honda Civic

LX AUTOMATIQUE CRUISE ADAPTATIF 19200 KM

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2019 Honda Civic

LX AUTOMATIQUE CRUISE ADAPTATIF 19200 KM

Location

Levis Autos

4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6

418-838-4242

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$15,994

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  • 19,200KM
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  • Listing ID: 4972230
  • Stock #: smr 03920
  • VIN: 2hgfc2f50kh003920
Exterior Colour
Blanc
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.levisautos.com/occasion/Honda-Civic-2019-id7750597.html

HONDA CIVIC 2019 LX BLANC CONTROL DE CHANGEMENT DE VOIE,CRUISE CONTROL ADAPTATIF AVEC SEULEMENT 19300 KM CERTIFIÉ ( RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR 2.0 LITRES VTEC OFFRANT UNE EXCELLENTE PUISSANCE EN PLUS D'ÊTRE TRÈS ÉCONOMIQUE ET DURABLE. TRANSMISSION AUTOMATIQUE AVEC LE MODE SHIFTRONIC, ROUES 16 POUCE SUR PNEUS D'ÉTÉ, INTÉRIEUR EN TISSU CHAUFFANT/ÉLECTRIQUE, SYSTEME AUDIO COMPATIBLE AVEC APPLE CARPLAY ET ANDROID AUTO A ÉCRAN TACTILE AVEC LECTEUR CD MP3 ET PRISE USB, BLUETOOTH, CAMÉRA DE RECUL, DÉMARREUR À DISTANCE, AIR-CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL ADAPTATIF + CONTROL DE CHANGEMENT DE VOIE,VOLANT AJUSTABLE ET TÉLESCOPIQUE, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, RPM, FREIN ABS, TÉLÉ-VERROUILLAGE, ALARME, ANTI-PATINAGE. GARANTIE DE 2 ANS OU 40000 KM MOTOPROPULSEUR INCLUS ( GARANTIE PROLONGÉ DISPONIBLE A PRIX IMBATTABLE AVEC LE CAA ET PPP ) FINANCEMENT RAPIDE ET AVANTAGEUX EN LIGNE OU SUR PLACE.VÉHICULE A L'ÉTAT NEUF TOUT SIMPLEMENT AYANT DÉJA ÉTÉ ACCIDENTÉ LÉGERS ET RÉPARÉ ( PHOTOS DISPONIBLE ) POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
Additional Features
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Antipatinage
  • Enjoliveurs de roues
  • Essuie-glaces intermittents
  • Horloge
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Miroirs chauffants
  • Climatisation
  • Traction avant
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • Tout équipé
  • Coussins gonflables doubles
  • Odomètre journalier
  • Verrouillage sans clé
  • Dégivreur de Lunette
  • Dégivreur de lunette arrière
  • Miroirs électriques
  • Rétroviseurs chauffants
  • Télédéverrouillage
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Siège arrière pliant
  • Sièges chauffants
  • Tachymètre

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