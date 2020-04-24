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2020 Ford F-150

XLT 4X4 V-6 3.5 ÉCOBOOST 2900 KM !

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2020 Ford F-150

XLT 4X4 V-6 3.5 ÉCOBOOST 2900 KM !

Location

Levis Autos

4585, rue Guillaume Couture, Lévis, QC G6W 6M6

418-838-4242

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$36,994

+ taxes & licensing

  • 2,900KM
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  • Listing ID: 4935348
  • Stock #: smr a00100
  • VIN: 1ftew1e43lfa00100
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Gris
Drive Type
4-Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.levisautos.com/occasion/Ford-F150-2020-id7746367.html

FORD F-150 2020 XLT SUPERCREW 4X4 V-6 3.5 LITRES ECOBOOST BLUETOOTH CAMÉRA DE RECUL AVEC SEULEMENT 2900 KM CERTIFIÉ (RAPPORT CARFAX DISPONIBLE) MOTEUR V-6 3.5 LITRES ECOBOOST TRÈS PUISSANT ET DURABLE. TRANSMISSION AUTOMATIQUE À 10 VITESSE AVEC LE MODE SHIFTRONIC( CAPACITÉ DE REMORQUAGE DE 11000 LIVRES, MAGS 20 POUCES SUR PNEUS D'ÉTÉ A L'ÉTAT NEUF, CAMÉRA DE RECUL, AIR-CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL, SYSTÈME SYNC TACTILE BLUETOOTH + PRISE USB/AUXILIAIRE, VITRES TEINTÉES, ATTACHE REMORQUE ,FOND DE BOITE EN PLASTIQUE, MARCHE-PIED, PHARE ANTI-BROUILLARD, VOLANT AJUSTABLE ET TÉLESCOPIQUE, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, RPM, ABS, ANTI-PATINAGE. BALANCE DE GARANTIE FORD GLOBAL DE 3 ANS OU 60000 KM FINISSANT LE 30 OCTOBRE 2022 ET DE 5 ANS OU 100000 KM FINISSANT LE 30 OCTOBRE 2024 ( GARANTIE PROLONGÉ DISPONIBLE A PRIX IMBATTABLE ) FINANCEMENT RAPIDE ET AVANTAGEUX EN LIGNE OU SUR PLACE. CAMION TOUT A FAIT COMME NEUF A VOIR ABSOLUMENT. POUR PLUS D'INFOS: 418-838-4242/418-554-7565. NOUS SOMMES SITUÉ AU 4585 BOULEVARD GUILLAUME-COUTURE LÉVIS G6W-6M6. LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES USAGÉS À LÉVIS. AU PLAISIR DE VOUS SERVIR! VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.LEVISAUTOS.COM
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Phares antibrouillards
  • Marchepieds
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Horloge
  • Miroirs chauffants
  • Climatisation
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège passager - soutien lombaire
  • Volant ajustable
  • 4 Roues motrices
  • Crochet remorquage arrière
  • Tout équipé
  • Coussins gonflables doubles
  • Odomètre journalier
  • Verrouillage sans clé
  • Miroirs électriques
  • Télédéverrouillage
  • Appuie-bras central
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Siège arrière pliant
  • Jantes en Aluminium
  • Tachymètre
  • Vitres teintées
  • Attelage remorque
  • Écran multimédia

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