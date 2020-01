https://www.automobiledelest.com/occasion/Saturn-Vue-2008-id7670407.html



Saturn Vue AWD 4dr V6 XE 2008

Additional Features Radio Satellite

Freins ABS

Lecteur CD

Radio AM/FM

Antipatinage

Phares automatiques

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Vitres électriques

Antivol

Coussins gonflables latéraux pour la tête

Coussins gonflables latéraux

Serrure à sécurité pour enfants

Lecteur MP3

Air climatisé

Miroir vanité conducteur illuminé

Sièges baquets

Volant ajustable

Système d'alarme

Miroirs électriques

Lampes de lecture arrière

Servo-direction

Portes électriques

Vitres teintées

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.