2009 Nissan Versa

https://www.longueuilhonda.com/occasion/Nissan-Versa-2009-id7645370.html



*** inspecté par nos techniciens certifiés *** À qui la chance !!! *** Pour consulter les particularités complètes de ce véhicule veuillez consulter la section des options***



Longueuil Honda offre un vaste choix de véhicules d'occasions, vous trouverez le véhicule qui VOUS CONVIENT !!! Chez Longueuil Honda profiter d'une inspection mécanique certifié et obtenez le rapport CARPROOF sans frais pour vous assurer une tranquillité d'esprit supplémentaire. Nos véhicules d'occasions sont offerts à un taux d'intérêt avantageux, faites vite ! Visitez www.longueuilhonda.com pour notre inventaire complet et communiquez avec l`un de nos conseillers en véhicules d`occasion 1-888-507-9586

Appelez-nous sans frais au 1 877 459-2954

Additional Features Radio AM/FM

Antipatinage

Enjoliveurs de roues

Essuie-glaces intermittents

Traction avant

Contactez-nous pour plus de details!

Coussin gonflable conducteur

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Roue de secours - Temporaire

Serrure à sécurité pour enfants

Direction assistée

Radio avec lecteur CD

Banquette arrière divisé

Cache bagages

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Miroir vanité passager illuminé

Sièges baquets

Volant ajustable

Transmission Manuelle

Transmission Manuelle - 6 vitesses

Sièges tissu

Coffre - Ouverture à distance

Prise de courant 400 W (115 V)

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.