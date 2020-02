2011 Jeep Grand Cherokee

https://www.auto450.com/occasion/Jeep-Grand_Cherokee-2011-id7652427.html



JEEP GRAND CHEROKEE 2011 LAREDO,AWD,4X4,PNEUS D'HIVER SUR RIMS ET PNEUS D'ÉTÉ SUR MAGS D"ORIGINE,DÉMARREUR,A/C



***JEEP GRAND CHEROKEE 2011***

+++LAREDO+++

+++2 SET DE ROUES+++

-192,500 KM

-AWD,4X4

-TRANSMISSION AUTOMATIQUE

-MOTEUR 6 CYLINDRES

-MOTEUR DE 3.6 LITRES

-TRAILER HITCH

-INTÉRIEUR EN TISSU TRÈS PROPRE

-MAGS

-GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET

-AIR CLIMATISÉ

-RÉGULATEUR DE VITESSE / CRUISE CONTROL

-VÉHICULE BIEN ÉQUIPÉ

MEMBRE AMVOQ, RAPPORT CARPROOF DISPONIBLE SUR PLACE



**MEMBRE DE L'AMVOQ**

Garantie



D - Garantie légale uniquement

Additional Features Radio Satellite

Jantes en alliage

Freins ABS

Lecteur CD

Phares antibrouillards

Tapis protecteurs

Radio AM/FM

Commandes audio au volant

Climatisation deux zones

Antipatinage

Essuie-glaces intermittents

Horloge

Ordinateur de bord

Climatiseur automatique

Miroirs chauffants

Climatisation

Phares automatiques

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Vitres électriques

Pneus performance

Transmission Automatique

Coussins gonflables latéraux pour la tête

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Roue de secours - Temporaire

Serrure à sécurité pour enfants

Démarrage sans clé

Direction assistée

Lecteur MP3

Prise Auxiliaire

Radio avec lecteur CD

Rétroviseurs électriques

Air climatisé

Banquette arrière divisé

Cache bagages

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Ensemble éclairage commodité

Lunette arrière coulissante

Miroir vanité conducteur illuminé

Miroir vanité passager illuminé

Siège conducteur - soutien lombaire

Siège électrique avant - Conducteur

Sièges baquets

Volant ajustable

Volant gainé de cuir

Démarreur à distance

Sièges tissu

4 Roues motrices

Aide au stationnement (capteurs)

Crochet remorquage arrière

Barrures de roues

Contrôle de traction

Coussins gonflables

Odomètre journalier

Traction intégrale

Verrouillage automatique des portes

Verrouillage sans clé

Verrous de roue antivol

Verrous de sécurité pour enfants

Chargeur de CD

Dégivreur de lunette arrière

Miroirs ajustables de l'intérieur

Miroirs électriques

Prise de courant 400 W (115 V)

Rétroviseur électrique

Rétroviseurs chauffants

Télédéverrouillage

Appuie-bras central

Console Centrale

Cuir sur le bras de vitesse

Déverrouillage à distance

Essuie-glace arrière

Lampes de lecture arrière

Lumières automatiques

Porte-gobelet

Régulateur de température

Rétroviseurs

Servo-direction

Servo-freins

Siège arrière pliant

Siège Baquet

Sièges inclinables

Température externe

Jantes en Aluminium

Console à l'avant

Intérieur Tissus

Quatre sièges baquets

Vitres teintées

Transmission Automatique - 5 vitesses

Attelage remorque

