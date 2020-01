https://www.autoaubaine.com/Honda-Crosstour-c7662873.html



2014 HONDA ACCORD CROSSTOUR EX-L W/NAVIGATION V6 4WD A L'ETAT NEUF!!!! BLANC PERLE/NOIR, SYSTEME DE NAVIGATION, CAMERAS DE RECULE ET LATERAL, INTERIEUR CUIR, SIEGES ELECTRIQUES ET CHAUFFANTS, AIR CLIMATISE BI-ZONE, TOIT OUVRANT ELECTRIQUE, VITRES TEINTEES. ATTACHE-REMORQUE ET PLUS...A VOIR!!!!! GARANTIE ET INSPECTION INCLUSES, POSSIBILITE D'AJOUTER UNE GARANTIE PROLONGEE , FINANCEMENT BANCAIRE MAISON 1E 2E 3E CHANCE DE CREDIT DISPONIBLE, AUCUN CAS DE CREDIT REFUSE, www.autoeleganceselect.ca ou www.autoeleganceselect.com ,

autoeleganceselect@hotmail.com , bureau

:(450)748-4949, Sans frais :1-(877)302-1684, cell :(514)573-7344 , fax

:(450)748-1213 au 828 Boul Taschereau

longueuil Québec J4K 5B6

Additional Features Radio Satellite

Jantes en alliage

Freins ABS

Phares antibrouillards

Tapis protecteurs

Toit ouvrant

Radio AM/FM

Commandes audio au volant

Climatisation deux zones

Antipatinage

Essuie-glaces intermittents

Climatiseur automatique

Phares automatiques

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Antivol

Toit ouvrant en verre

Transmission Automatique

Caméra de recul

Coussins gonflables latéraux pour la tête

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Roue de secours - Temporaire

Serrure à sécurité pour enfants

Démarrage sans clé

Direction assistée

Lecteur MP3

Prise Auxiliaire

Radio avec lecteur CD

Rétroviseur à atténuation automatique

Rétroviseurs électriques

Technologie Bluetooth intégrée

Air climatisé

Banquette arrière divisé

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Ensemble éclairage commodité

Lunette arrière coulissante

Miroir vanité conducteur illuminé

Miroir vanité passager illuminé

Siège conducteur - soutien lombaire

Siège électrique avant - Conducteur

Sièges baquets

Volant ajustable

Volant gainé de cuir

Ouvre-porte de garage intégré

Intérieur en cuir

Siège électrique avant - Passager

Entreposage Média sur disque dur

4 Roues motrices

Siège mémoire

Système GPS

