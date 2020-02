https://www.autoaubaine.com/Nissan-Frontier-c7682819.html



2017 NISSAN FRONTIER SV 4X4 4.0L V6 KING CAB EN SUPERBE CONDITION MECANIQUE ET ESTHETIQUE!!!! SEULEMENT 59263KM, JAMAIS ACCIDENTE, 1 SEUL PROPRIETAIRE, NOIR/GRIS, AIR CLIMATISE, GROUPE ELECTRIQUE , JANTES ALUMINIUM ET PLUS....A VOIR!!!!!!! BALANCE DE GARANTIE NISSAN ET INSPECTION INCLUSES, POSSIBILITE D'AJOUTER UNE GARANTIE PROLONGEE DE 5 ANS OU 200000KM , FINANCEMENT BANCAIRE MAISON 1E 2E 3E CHANCE DE CREDIT DISPONIBLE, AUCUN CAS DE CREDIT REFUSE, www.autoeleganceselect.ca ou www.autoeleganceselect.com , autoeleganceselect@hotmail.com , bureau :(450)748-4949, Sans frais :1-(877)302-1684, cell :(514)573-7344 , fax :(450)748-1213 au 828 Boul Taschereau longueuil Québec J4K 5B6

Additional Features Radio Satellite

Jantes en alliage

Freins ABS

Tapis protecteurs

Radio AM/FM

Commandes audio au volant

Climatisation deux zones

Essuie-glaces intermittents

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Antivol

Transmission Automatique

Coussins gonflables latéraux pour la tête

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Direction assistée

Lecteur MP3

Prise Auxiliaire

Radio avec lecteur CD

Rétroviseurs électriques

Technologie Bluetooth intégrée

Air climatisé

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Lunette arrière coulissante

Miroir vanité conducteur illuminé

Miroir vanité passager illuminé

Sièges baquets

Volant ajustable

Sièges tissu

4 Roues motrices

Crochet remorquage arrière

