2020 Hyundai Tucson

FINANCEMENT A TAUX RÉDUIT DISPONIBLE .Comparez nos mensualités .Garantie global limitée 5 ans ou 100 000 km. Reprise de votre échange disponible .Transport et préparation inclus.Plein d'essence et tapis inclus. Couleur peut différer selon la selon la disponibilité.Venez nous voir avant d'acheter. Valide jusqu'au 29 février 2020.. Lundi au vendredi 9h à 21h, samedi 10h à 15h.

Moteur 4 cylindres de 2,4 L à injection directe d'essence livrable

Échappement double à embouts chromés livrable

Sélection du mode de conduite

Moteur 4 cylindres de 2,0 L à injection directe d'essence avec isolant de capot

Boite automatique à 6 rapports avec mode manuel SHIFTRONIC®

Traction avant

Traction intégrale HTRACMC livrable

Servodirection à moteur électrique

4 freins à disque avec système de freinage antiblocage, répartition électronique de la puissance de freinage et assistance au freinage

Gestion de la stabilité du véhicule avec contrôle électronique de la stabilité, antipatinage et assistance au démarrage en montée

Caractéristiques de Sécurité

Alerte de collision dans l angle mort avec assistance au changement de voie

Alerte de collision transversale arrière

Six coussins gonflables

Assistance à l'évitement de collision frontale

Alerte de franchissement de voie et assistance au maintien de voie

Caractéristiques Intérieures

Sièges arrière chauffants

Volant et levier de boite gainés de cuir

Volant chauffant

Glaces électriques (à montée/descente monotouche pour le conducteur) et rétroviseurs extérieurs à réglage électrique

Miroirs de courtoisie et coffre à gants éclairés

Rétroviseur électrochromique avec émetteur HomeLink® intégré livrable

Clé à capteur de proximité avec démarrage à bouton-poussoir

Sièges avant chauffants (3 intensités)

Siège du conducteur à réglage manuel en 6 directions avec ajustement de la hauteur

Caméra de recul

Sièges arrière inclinables à dossiers rabattables 60/40 et accoudoir central

Rangement double pour cartes

Console centrale avec compartiment de rangement et plateau

Phares à allumage/extinction automatique

Jauge de niveau du liquide lave-glace

Verrouillage électrique des portières

Climatisation avec filtre à air d'habitacle

Appuie-têtes réglable à toutes les places

Colonne de direction inclinable et télescopique

Lampes de lecture, rangement pour lunettes de soleil, plafonnier et lampe dans l'espace utilitaire

Deux porte-verres avant

Écran tatile couleur de 7 po avec chaine audio AM/FM/MP3 et 6 haut-parleurs

Apple CarPlayMC et Android AutoMC

1 prise USB et 1 prise AUX

Système de téléphonie mains libres Bluetooth®

Commandes de la chaine audio, du régulateur de vitesse et du système téléphnoique intégrées au volant

Prises électriques 12 volts (console centrale et espace utilitaire)

Écran multifonction ACL de 3,5 po

Pneu de secours compact temporaire

Caractéristiques Extérieures

Jantes de 17 po en alliage

Clignotants à DEL aux rétroviseurs

Longerons latéraux de toit

Poignées extérieures avec éclairage (portières avant)

Panneaux avant et arrière de haute qualité - couleur argent livrable

Toit ouvrant panoramique avec lampes de lecture à DEL livrable

Vitrage solaire et glaces arrière fortement teintées

Phares de jour à DEL

Phares antibrouillard

Phares de type projecteur ornés de DEL

Diffuseur arrière de couleur de la carrosserie avec feux de freinage à DEL

Poignées de portière de couleur de la carrosserie

Rétroviseurs extérieurs dégivrants, de couleur de la carrosserie

Essuie-glaces de pare-brise à intermittence variable

Antenne de type aileron de requin

