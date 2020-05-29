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Nissan Magog

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2010 Infiniti EX35

2010 Infiniti EX35

AWD + ENS. JOURNEY + TOIT + CUIR + CAMÉR

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2010 Infiniti EX35

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Location

Nissan Magog

2799, rue Sherbrooke, Magog, QC J1X 4G2

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  • 146,214KM
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  • Listing ID: 5120141
  • Stock #: 19117C
  • VIN: JN1AJ0HR3AM756875
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Noir
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.nissanmagog.com/occasion/Infiniti-EX35-2010-id7787279.html

ENSEMBLE JOURNEY AWD + JANTES 20 POUCES


+ TOIT OUVRANT
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ BLUETOOTH
+ SIÈGES AVANT CHAUFFANTS
+ AIR CLIMATISÉ BI-ZONES
+ CAMÉRA DE RECUL
+ CLÉ INTELLIGENTE


CE LUXUEUX VUS VOUS OFFRE UN MOTEUR V6 SURPRENANT DÉVELOPPANT 297 HP OFFRANT UNE CONDUITE DYNAMIQUE! VOUS SEREZ CHARMÉS PAR SON DESIGN ÉLÉGANT, SON HABITACLE ERGONOMIQUE TRÈS BIEN ÉQUIPÉ, SA COMMODITÉ DE PLUS QUE SA FIABILITÉ! À VOIR ABSOLUMENT! PASSEZ DÈS AUJOURD'HUI POUR EN FAIRE L'ESSAI ROUTIER!


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Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatiseur automatique
  • Phares automatiques
  • Phares antibrouillard
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant gainé de cuir
  • Intérieur en cuir
  • Siège électrique avant - Passager
  • Clé intelligente
  • Traction intégrale
  • Verrouillage sans clé
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Toit ouvrant électrique
  • Lampes de lecture arrière
  • Sièges chauffants - Avant
  • Jantes en Aluminium
  • Banquette arrière divisée

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