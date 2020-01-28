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2010 Toyota Yaris

LE + HATCHBACK + BAS KILO + WOW!

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2010 Toyota Yaris

LE + HATCHBACK + BAS KILO + WOW!

Location

Nissan Magog

2799, rue Sherbrooke, Magog, QC J1X 4G2

819-843-8145

  1. 4606215
  2. 4606215
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$5,800

+ taxes & licensing

  • 140,888KM
  • Used
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  • Listing ID: 4606215
  • Stock #: 219598C
  • VIN: JTDKT4K33A5323185
Exterior Colour
Gris foncé
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.nissanmagog.com/occasion/Toyota-Yaris-2010-id7690729.html

AUTOMATIQUE + BAS KILO + PROVENANCE LOCAL


+ PORTES ET MIROIRS ÉLECTRIQUE
+ ENJOLIVEURS 15 POUCES
+ RADIO AM/FM
+ LECTEUR CD


CETTE YARIS EST GRANDEMENT RECHERCHÉ POUR SON ÉCONOMIE D'ESSENCE d UNE MOYENNE DE 5.7L/100 KM SUR ROUTE AINSI QUE SA FIABILITÉ! HABITACLE CONFORTABLE ET COMMODE DE PLUS Qu UNE CONDUITE AGRÉABLE! FAITES VITE! PASSEZ DÈS AUJOURD'HUI POUR EN FAIRE L'ESSAI ROUTIER!


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Additional Features
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Enjoliveurs de roues
  • Essuie-glaces intermittents
  • Traction avant
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Coussin gonflable conducteur
  • Transmission Automatique
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Enjoliveurs

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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