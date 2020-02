2010 Toyota Yaris

https://www.nissanmagog.com/occasion/Toyota-Yaris-2010-id7690729.html



AUTOMATIQUE + BAS KILO + PROVENANCE LOCAL





+ PORTES ET MIROIRS ÉLECTRIQUE

+ ENJOLIVEURS 15 POUCES

+ RADIO AM/FM

+ LECTEUR CD





CETTE YARIS EST GRANDEMENT RECHERCHÉ POUR SON ÉCONOMIE D'ESSENCE d UNE MOYENNE DE 5.7L/100 KM SUR ROUTE AINSI QUE SA FIABILITÉ! HABITACLE CONFORTABLE ET COMMODE DE PLUS Qu UNE CONDUITE AGRÉABLE! FAITES VITE! PASSEZ DÈS AUJOURD'HUI POUR EN FAIRE L'ESSAI ROUTIER!





POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS À SEULEMENT 10 MINUTES DE SHERBROOKE! VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-866-736-8079 VIA CELLULAIRE ET MESSAGERIE TEXTE AVEC UN DE NOS CONSEILLERS AU 819-678-4045 EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE! NOUS AVONS AUSSI EN INVENTAIRE, HONDA, TOYOTA, HYUNDAI, KIA, NISSAN, PORSCHE, BMW, MERCEDES-BENZ, AUDI, VOLKSWAGEN ET BIEN PLUS!



FINANCEMENT DISPONIBLE SUR PLACE! 1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT! AUCUN CAS REFUSÉ! GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE DISPONIBLE SUR PLACE! NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION QUADRIPORTEUR!

Additional Features Tapis protecteurs

Radio AM/FM

Enjoliveurs de roues

Essuie-glaces intermittents

Traction avant

Contactez-nous pour plus de details!

Coussin gonflable conducteur

Transmission Automatique

Coussins gonflables latéraux pour la tête

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Roue de secours - Temporaire

Serrure à sécurité pour enfants

Direction assistée

Lecteur MP3

Prise Auxiliaire

Radio avec lecteur CD

Banquette arrière divisé

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Miroir vanité conducteur illuminé

Miroir vanité passager illuminé

Sièges baquets

Volant ajustable

Sièges tissu

Prise de courant 400 W (115 V)

Enjoliveurs

