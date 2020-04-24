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2011 Hyundai Sonata

LIVRAISON A DOMICILE 100% SÉCURITAIRE!

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2011 Hyundai Sonata

LIVRAISON A DOMICILE 100% SÉCURITAIRE!

Location

Nissan Magog

2799, rue Sherbrooke, Magog, QC J1X 4G2

819-843-8145

  1. 4908942
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$5,632

+ taxes & licensing

  • 169,036KM
  • Used
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  • Listing ID: 4908942
  • Stock #: 19095A
  • VIN: 5NPEC4AC1BH203885
Exterior Colour
Argent
Interior Colour
Noir
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.nissanmagog.com/occasion/Hyundai-Sonata-2011-id7741669.html

JAMAIS ACCIDENTÉ + PROVENANCE LOCAL + LIMITED


+ TOIT OUVRANT
+ SYSTÈME AUDIO DIMENSION
+ AIR CLIMATISÉ BI-ZONES
+ SIÈGE CONDUCTEUR ÉLECTRIQUE
+ BLUETOOTH
+ SIÈGES EN CUIR CHAUFFANTS AVANT / ARRIÈRE
+ PHARES ANTIBROUILLARDS
+ JANTES EN ALLIAGE 17 POUCES
+ COMMANDES AUDIO AU VOLANT


CETTE ÉLÉGANTE SONATA TOUT ÉQUIPÉ VOUS OFFRE UN HABITACLE SPACIEUX, UNE CONDUITE PLAISANTE ET DYNAMIQUE AINSI QU'UNE SILHOUETTE RAFFINÉ! ELLE EST MUNIE DE SON MOTEUR 2.4L ÉCONOMIQUE D'UNE MOYENNE DE 5.6L SUR AUTOROUTE! A VOIR ABSOLUMENT! PASSEZ DÈS AUJOURD'HUI POUR EN FAIRE L'ESSAI ROUTIER!


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FINANCEMENT DISPONIBLE SUR PLACE! 1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT! AUCUN CAS REFUSÉ! GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE DISPONIBLE SUR PLACE! NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION QUADRIPORTEUR!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatiseur automatique
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Antivol
  • Transmission Automatique
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Ouvre-porte de garage intégré
  • Intérieur en cuir
  • Radio HD
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Toit ouvrant électrique
  • Lampes de lecture arrière
  • Sièges chauffants - Avant
  • Sièges arrières chauffants

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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