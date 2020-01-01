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2011 Kia Sportage

LX AWD + BLUETOOTH + MAGS + CRUISE!

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2011 Kia Sportage

LX AWD + BLUETOOTH + MAGS + CRUISE!

Location

Nissan Magog

2799, rue Sherbrooke, Magog, QC J1X 4G2

819-843-8145

  1. 4437681
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$7,800

+ taxes & licensing

  • 183,497KM
  • Used
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  • Listing ID: 4437681
  • Stock #: 219428A
  • VIN: KNDPBCA2XB7120294
Exterior Colour
Rouge
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.nissanmagog.com/occasion/Kia-Sportage-2011-id7654210.html

~ JAMAIS ACCIDENTÉ ~


+ JANTES 16 POUCES
+ CAPTEUR DE PROXIMITÉ ARRIÈRE
+ AIR CLIMATISÉ
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ BLUETOOTH
+ PRISES AUX/USB
+ GROUPE ÉLECTRIQUE
+ PHARES ANTIBROUILLARDS
+ SIÈGES CHAUFFANTS


CE SPORTAGE POSSÈDE UN HABITACLE SPACIEUX, UN MOTEUR DE 2.4L TRÈS ÉCONOMIQUE !! IL OFFRE UNE CONDUITE AGRÉABLE, UNE FIABILITÉ LÉGENDAIRE, UN STYLE UNIQUE EN PLUS D'ÊTRE TRÈS BIEN ÉQUIPÉ !! PASSER DÈS AUJOURD'HUI POUR EN FAIRE L'ESSAI ROUTIER !!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS À SEULEMENT 10 MINUTES DE SHERBROOKE !! VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-866-736-8079 ** VIA CELLULAIRE ET MESSAGERIE TEXTE AVEC UN DE NOS CONSEILLERS AU 819-678-4045 ** EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !!
FINANCEMENT DISPONIBLE SUR PLACE!! 1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT!! AUCUN CAS REFUSÉ!! GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE DISPONIBLE SUR PLACE!! NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR!!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Essuie-glaces intermittents
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Transmission Automatique
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Aide au stationnement (capteurs)
  • Traction intégrale
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Lampes de lecture arrière
  • Sièges chauffants - Avant

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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