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Nissan Magog

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2012 Nissan Xterra

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S 4X4 + PUSH BAR + MARCHES-PIEDS + LOOK!

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2012 Nissan Xterra

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Location

Nissan Magog

2799, rue Sherbrooke, Magog, QC J1X 4G2

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  • 132,646KM
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  • Listing ID: 5284052
  • Stock #: 20033A
  • VIN: 5N1AN0NW3CC514880
Exterior Colour
Vert
Interior Colour
Gris
Drive Type
4-Wheel Drive
Doors
5-door
https://www.nissanmagog.com/occasion/Nissan-Xterra-2012-id7817273.html

PROVENANCE LOCAL + MARCHES-PIEDS + RAQUE DE TOIT + PUSH BAR


+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ GROUPE ÉLECTRIQUE
+ AIR CLIMATISÉ
+ JANTES 16 POUCES
+ RADIO AM/FM
+ LECTEUR CD


CET XTERRA EST IDÉAL POUR LES TÂCHES DE TOUT LES JOURS AVEC SON MOTEUR 4.0L DE 261 HP! HAUTEMENT RECHERCHÉ POUR SA FIABILITÉ LÉGENDAIRE, SA CONDUITE OFF-ROAD, SON HABITACLE CONFORTABLE TOUT ÉQUIPÉ DE PLUS QUE SA CAPACITÉ DE REMORQUAGE DE 5 000 LBS! VENEZ DÈS AUJOURD'HUI POUR EN FAIRE L'ESSAI ROUTIER!




SITUÉ DANS LA MAGNIFIQUE RÉGIONS DES CANTONS-DE-l EST! À SEULEMENT 10 MINUTES DE SHERBROOKE, 55 MINUTES DE DRUMMONDVILLE ET 65 MINUTES DU QUARTIER DIX30!


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FINANCEMENT DISPONIBLE SUR PLACE! 1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT! AUCUN CAS REFUSÉ! GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE DISPONIBLE SUR PLACE! NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION QUADRIPORTEUR!
Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Marchepieds
  • Radio AM/FM
  • Essuie-glaces intermittents
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Porte-bagages (toit)
  • Transmission Automatique
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • 4 Roues motrices
  • Crochet remorquage arrière
  • Traction intégrale
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Télédéverrouillage
  • Appuie-bras central
  • Lampes de lecture arrière
  • Intérieur Tissus

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