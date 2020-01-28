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2013 Chevrolet Cruze

LT TURBO + BLUETOOTH + BAS KILO!

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2013 Chevrolet Cruze

LT TURBO + BLUETOOTH + BAS KILO!

Location

Nissan Magog

2799, rue Sherbrooke, Magog, QC J1X 4G2

819-843-8145

  1. 4606212
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$8,995

+ taxes & licensing

  • 56,981KM
  • Used
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  • Listing ID: 4606212
  • Stock #: 219535A
  • VIN: 1G1PC5SBXD7219846
Exterior Colour
Rouge
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.nissanmagog.com/occasion/Chevrolet-Cruze-2013-id7690658.html

JAMAIS ACCIDENTÉ + UN SEUL PROPRIO


+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ BLUETOOTH
+ ONSTAR
+ PHARES AUTOMATIQUE
+ GROUPE ÉLECTRIQUE
+ AIR CLIMATISÉ


CE CRUZE EST DOTÉ D'UN MOTEUR 1.4L TURBO PERMETTANT UNE FAIBLE CONSOMMATION D ESSENCE! RECONNU POUR SON CONFORT AINSI QUE SA COMMODITÉ, IL SERA VOUS SATISFAIRE A COUP SUR! VENEZ DÈS AUJOURD'HUI POUR EN FAIRE L'ESSAI ROUTIER!


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FINANCEMENT DISPONIBLE SUR PLACE! 1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT! AUCUN CAS REFUSÉ! GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE DISPONIBLE SUR PLACE! NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION QUADRIPORTEUR!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Enjoliveurs de roues
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Traction avant
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Transmission Automatique
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Lampes de lecture arrière
  • Coffre - Ouverture d'urgence
  • Système ON-STAR

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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Nissan Magog

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