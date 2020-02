2013 Chevrolet Cruze

https://www.nissanmagog.com/occasion/Chevrolet-Cruze-2013-id7690658.html



JAMAIS ACCIDENTÉ + UN SEUL PROPRIO





+ RÉGULATEUR DE VITESSE

+ BLUETOOTH

+ ONSTAR

+ PHARES AUTOMATIQUE

+ GROUPE ÉLECTRIQUE

+ AIR CLIMATISÉ





CE CRUZE EST DOTÉ D'UN MOTEUR 1.4L TURBO PERMETTANT UNE FAIBLE CONSOMMATION D ESSENCE! RECONNU POUR SON CONFORT AINSI QUE SA COMMODITÉ, IL SERA VOUS SATISFAIRE A COUP SUR! VENEZ DÈS AUJOURD'HUI POUR EN FAIRE L'ESSAI ROUTIER!





POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS À SEULEMENT 10 MINUTES DE SHERBROOKE! VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-866-736-8079 VIA CELLULAIRE ET MESSAGERIE TEXTE AVEC UN DE NOS CONSEILLERS AU 819-678-4045 EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE! NOUS AVONS AUSSI EN INVENTAIRE, HONDA, TOYOTA, HYUNDAI, KIA, NISSAN, PORSCHE, BMW, MERCEDES-BENZ, AUDI, VOLKSWAGEN ET BIEN PLUS!





FINANCEMENT DISPONIBLE SUR PLACE! 1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT! AUCUN CAS REFUSÉ! GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE DISPONIBLE SUR PLACE! NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION QUADRIPORTEUR!

