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2013 Honda CR-V

LX + 2RM + CAMÉRA + BLUETOOTH + A/C!

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2013 Honda CR-V

LX + 2RM + CAMÉRA + BLUETOOTH + A/C!

Location

Nissan Magog

2799, rue Sherbrooke, Magog, QC J1X 4G2

819-843-8145

  1. 4588248
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$12,881

+ taxes & licensing

  • 131,460KM
  • Used
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  • Listing ID: 4588248
  • Stock #: 220061B
  • VIN: 2HKRM3H34DH000765
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.nissanmagog.com/occasion/Honda-CRV-2013-id7685940.html

+ CAMÉRA DE RECUL
+ BLUETOOTH
+ SIÈGES AVANT CHAUFFANTS
+ BLUETOOTH
+ AIR CLIMATISÉ
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ GROUPE ÉLECTRIQUE


CE CR-V EST HAUTEMENT RECHERCHÉ POUR SA COMMODITÉ! SON ESPACE CARGO DE PLUS DE 2 007 LITRES OFFRES DE NOMBREUX ESPACE DE RANGEMENT, DE PLUS SON MOTEUR DE 2.4L PERMET UNE CONSOMMATION D'ESSENCE TRÈS ÉCONOMIQUE SOIT 6.4 L/100 KM SUR ROUTE! SON STYLE ÉLÉGANT, SON INTÉRIEUR TRÈS BIEN ÉQUIPÉ ET ERGONOMIQUE VOUS CHARMERA À COUP SUR! PASSEZ DÈS AUJOURD'HUI EN CONCESSION POUR EN FAIRE L'ESSAI ROUTIER!


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FINANCEMENT DISPONIBLE SUR PLACE! 1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT! AUCUN CAS REFUSÉ! GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE DISPONIBLE SUR PLACE! NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION QUADRIPORTEUR!
Additional Features
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Traction avant
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Lunette arrière coulissante
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Lampes de lecture arrière
  • Sièges chauffants - Avant

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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