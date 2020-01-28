2013 Honda CR-V

2799, rue Sherbrooke, Magog, QC J1X 4G2
819-843-8145
+ taxes & licensing
https://www.nissanmagog.com/occasion/Honda-CRV-2013-id7685940.html
+ CAMÉRA DE RECUL
+ BLUETOOTH
+ SIÈGES AVANT CHAUFFANTS
+ BLUETOOTH
+ AIR CLIMATISÉ
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ GROUPE ÉLECTRIQUE
CE CR-V EST HAUTEMENT RECHERCHÉ POUR SA COMMODITÉ! SON ESPACE CARGO DE PLUS DE 2 007 LITRES OFFRES DE NOMBREUX ESPACE DE RANGEMENT, DE PLUS SON MOTEUR DE 2.4L PERMET UNE CONSOMMATION D'ESSENCE TRÈS ÉCONOMIQUE SOIT 6.4 L/100 KM SUR ROUTE! SON STYLE ÉLÉGANT, SON INTÉRIEUR TRÈS BIEN ÉQUIPÉ ET ERGONOMIQUE VOUS CHARMERA À COUP SUR! PASSEZ DÈS AUJOURD'HUI EN CONCESSION POUR EN FAIRE L'ESSAI ROUTIER!
POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS À SEULEMENT 10 MINUTES DE SHERBROOKE! VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-866-736-8079 VIA CELLULAIRE ET MESSAGERIE TEXTE AVEC UN DE NOS CONSEILLERS AU 819-678-4045 EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE! NOUS AVONS AUSSI EN INVENTAIRE, HONDA, TOYOTA, HYUNDAI, KIA, NISSAN, PORSCHE, BMW, MERCEDES-BENZ, AUDI, VOLKSWAGEN ET BIEN PLUS!
FINANCEMENT DISPONIBLE SUR PLACE! 1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT! AUCUN CAS REFUSÉ! GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE DISPONIBLE SUR PLACE! NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION QUADRIPORTEUR!
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
2799, rue Sherbrooke, Magog, QC J1X 4G2