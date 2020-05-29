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Nissan Magog

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2013 Toyota RAV4

2013 Toyota RAV4

LIMITED AWD + CUIR + TOIT + CAMÉRA!

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2013 Toyota RAV4

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Location

Nissan Magog

2799, rue Sherbrooke, Magog, QC J1X 4G2

819-843-8145

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  • 70,299KM
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  • Listing ID: 5120138
  • Stock #: 19117B
  • VIN: 2T3DFREV8DW043026
Exterior Colour
Argent
Interior Colour
Noir
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.nissanmagog.com/occasion/Toyota-RAV4-2013-id7786987.html

BAS KILO + SUPER PROPRE + TRACTION INTÉGRALE


+ SIÈGES EN CUIR CHAUFFANTS
+ JANTES 18 POUCES
+ TOIT OUVRANT
+ ENTRÉE SANS CLÉ
+ HAYON À OUVERTURE AUTOMATIQUE
+ AIR CLIMATISÉ BI-ZONES
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ BLUETOOTH
+ GROUPE ÉLECTRIQUE



CE VUS POSSÈDE UN MOTEUR FORT INTÉRESSANT À LA FOIS PUISSANT ET ÉCONOMIQUE SOIT 6.4L/100 KM SUR AUTOROUTE! IL EST APPRÉCIER POUR SA COMMODITÉ, SON HABITACLE TRÈS BIEN ÉQUIPÉ OFFRANT UN ESPACE CARGO DE 2 067 LITRES AINSI QUE SON DESIGN ÉLÉGANT ET AUDACIEUX! PASSEZ DÈS AUJOURD'HUI POUR EN FAIRE L'ESSAI ROUTIER!




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Additional Features
  • Radio Satellite
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatiseur automatique
  • Phares automatiques
  • Phares antibrouillard
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Toit ouvrant en verre
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Siège mémoire
  • Clé intelligente
  • Traction intégrale
  • Verrouillage sans clé
  • Verrous de roue antivol
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Toit ouvrant électrique
  • Lampes de lecture arrière
  • Sièges chauffants - Avant
  • Banquette arrière divisée

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