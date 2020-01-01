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2014 Jeep Cherokee

NORTH 4X4 + V6 3.2L + TOIT + CAMÉRA!

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2014 Jeep Cherokee

NORTH 4X4 + V6 3.2L + TOIT + CAMÉRA!

Location

Nissan Magog

2799, rue Sherbrooke, Magog, QC J1X 4G2

819-843-8145

  1. 4437684
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$14,300

+ taxes & licensing

  • 138,593KM
  • Used
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  • Listing ID: 4437684
  • Stock #: 19114A
  • VIN: 1C4PJMCS8EW126188
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
4-Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.nissanmagog.com/occasion/Jeep-Cherokee-2014-id7654320.html

~ JAMAIS ACCIDENTÉ ~


+ ENSEMBLE REMORQUAGE
+ BLUETOOTH
+ AIR CLIMATISÉ BI-ZONES
+ HAYON AUTOMATIQUE
+ CLÉ INTELLIGENTE
+ CAMÉRA DE RECUL
+ SIÈGES CHAUFFANTS
+ SELECT-TERRAIN 2
+ TOIT PANORAMIQUE
+ RÉGULATEUR DE VITESSE


CE CHEROKEE VOUS OFFRE UN MOTEUR V6 DE 3.2L PUISSANT SOIT 271 HP & 239 LBS DE TORQUE, 4 500 LBS EN CAPACITÉ DE REMORQUAGE!! EN PLUS D'ÊTRE EFFICACE, IL POSSÈDE UN HABITACLE DE HAUTE QUALITÉ, LUXUEUX TRÈS BIEN ÉQUIPÉ, PLUS DE 1 554 LITRES D'ESPACE CARGO AINSI QU'UN DESIGN PRESTIGIEUX QUI IMPOSE LE RESPECT!! A VOIR ABSOLUMENT!! PASSEZ DÈS AUJOURD'HUI POUR EN FAIRE L'ESSAI ROUTIER!!

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Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Sièges tissu
  • 4 Roues motrices
  • Clé intelligente
  • Traction intégrale
  • Verrouillage sans clé
  • Sièges chauffants - Avant
  • Toit panoramique
  • Hayon électrique

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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Nissan Magog

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