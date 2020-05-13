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2015 Nissan Juke

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SV AWD + BLUETOOTH + MAGS + CAMÉRA!

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  • 80,864KM
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  • Listing ID: 5022030
  • Stock #: 20009A
  • VIN: JN8AF5MV8FT564772
Exterior Colour
Rouge
Interior Colour
Noir
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.nissanmagog.com/occasion/Nissan-Juke-2015-id7762873.html

Certification disponible


La certification Nissan vous donne droit à :
- Financement à partir de 2.49%
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JAMAIS ACCIDENTÉ + GARANTIE NISSAN 2021 / 100 000 KM


+ CAMÉRA DE RECUL
+ GROUPE ÉLECTRIQUE
+ BLUETOOTH
+ JANTES 17 POUCES
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ AIR CLIMATISÉ
+ COMMANDES AUDIO AU VOLANT


IL POSSÈDE LA TRANSMISSION AUTOMATIQUE AINSI QUE LE MOTEUR TURBO DE 1.6 LITRES. CE JUKE UNIQUE ET STYLISÉ VOUS OFFRE UN HABITACLE TOUT ÉQUIPÉ FAIT DE MATÉRIAUX DE QUALITÉ ET OFFRE UNE CONDUITE DYNAMIQUE! A VOIR ABSOLUMENT! VENEZ DÈS AUJOURd HUI POUR EN FAIRE l ESSAI ROUTIER!


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Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Sièges tissu
  • Traction intégrale
  • Verrouillage sans clé
  • Banquette arrière divisée

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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