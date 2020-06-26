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2015 Nissan Murano

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Nissan Magog

2799, rue Sherbrooke, Magog, QC J1X 4G2

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  • 58,899KM
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  • Listing ID: 5284049
  • Stock #: 219594A
  • VIN: 5N1AZ2MG9FN206163
Exterior Colour
Gris foncé
Interior Colour
Noir
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.nissanmagog.com/occasion/Nissan-Murano-2015-id7817310.html

Certification disponible


La certification Nissan vous donne droit à :
- Financement à partir de 2.49%
- Inspection en 169 points
- Toutes les réparations mécaniques
- Forfait esthétique complet
- Copie du rapport Carfax
- Assistance routière sans frais
- Garantie motopropulseur 72 mois (ou 120 000km)
- Garantie Platine disponible




JAMAIS ACCIDENTÉ + BAS KILOMÉTRAGE


+ NAVIGATION
+ AIR CLIMATISÉ BI-ZONES
+ CAMÉRA DE RECUL
+ CLÉ INTELLIGENTE
+ BLUETOOTH
+ SIÈGES AVANT CHAUFFANTS
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ JANTES 18 POUCES


IL POSSÈDE UN MOTEUR V6 DE 3.5L AINSI QUE LA TRANSMISSION CVT HAUTEMENT RECONNU POUR SON ÉCONOMIE D'ESSENCE ET SA FIABILITÉ! CE MURANO VOUS OFFRE 260 HP & 240 LBS DE COUPLE, UN HABITACLE CONFORTABLE, TRÈS BIEN ÉQUIPÉ ET SPACIEUX, UN DESIGN MODERNE AINSI QU'UNE CONDUITE AGRÉABLE PEUT IMPORTE LES INTEMPÉRIES!




SITUÉ DANS LA MAGNIFIQUE RÉGIONS DES CANTONS-DE-l EST! À SEULEMENT 10 MINUTES DE SHERBROOKE, 55 MINUTES DE DRUMMONDVILLE ET 65 MINUTES DU QUARTIER DIX30!


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FINANCEMENT DISPONIBLE SUR PLACE! 1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT! AUCUN CAS REFUSÉ! GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE DISPONIBLE SUR PLACE! NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION QUADRIPORTEUR!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatiseur automatique
  • Traction avant
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • Système GPS
  • Clé intelligente
  • Verrouillage sans clé
  • Sièges chauffants - Avant
  • Banquette arrière divisée

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