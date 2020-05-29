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2016 Nissan Juke

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NISMO RS + AWD + RECARO + NAVI + CAMERA

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2016 Nissan Juke

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Location

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2799, rue Sherbrooke, Magog, QC J1X 4G2

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  • 75,008KM
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  • Listing ID: 5200160
  • Stock #: 20053
  • VIN: JN8DF5MV7GT350256
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Rouge
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.nissanmagog.com/occasion/Nissan-Juke-2016-id7801082.html

Certification disponible


La certification Nissan vous donne droit à :
- Financement à partir de 2.49%
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- Garantie motopropulseur 72 mois (ou 120 000km)
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JAMAIS ACCIDENTÉ + GARANTIE NISSAN 2021 / 100 000 KM


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IL POSSÈDE LE MOTEUR TURBO DE 1.6 LITRES NISMO DE 211 HP ET 184 LB DE TORQUE! CE JUKE UNIQUE ET STYLISÉ VOUS OFFRE HABITACLE TOUT ÉQUIPÉ FAIT DE MATÉRIAUX DE QUALITÉ ET OFFRE UNE CONDUITE DYNAMIQUE! A VOIR ABSOLUMENT!




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Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Commandes audio au volant
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatiseur automatique
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Cache bagages
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Intérieur en cuir
  • Radio HD
  • Système GPS
  • Clé intelligente
  • Traction intégrale
  • Verrouillage sans clé
  • Jantes en Aluminium
  • Jupes aérodynamiques
  • Banquette arrière divisée

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