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2016 RAM 1500

OUTDOORSMAN + 4X4 5,7L + LUXURY + WOW!

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2016 RAM 1500

OUTDOORSMAN + 4X4 5,7L + LUXURY + WOW!

Location

Nissan Magog

2799, rue Sherbrooke, Magog, QC J1X 4G2

819-843-8145

  1. 4588245
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$23,587

+ taxes & licensing

  • 100,387KM
  • Used
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  • Listing ID: 4588245
  • Stock #: 20004A
  • VIN: 1C6RR7GT8GS243745
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Gris
Body Style
Pickup Truck
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.nissanmagog.com/occasion/RAM-1500-2016-id7685516.html

JAMAIS ACCIDENTÉ + GROUPE DE LUXE


OUTDOORSMAN QUAD CAB 4X4 5.7L + RATIO DE 3.92


+ UCONNECT 8.4
+ COUVRE-BOITE
+ MARCHE-PIEDS
+ JANTES 20 POUCES
+ AIR CLIMATISÉ
+ BLUETOOTH
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ TRAILER BRAKES CONTROL
+ ATTACHE-REMORQUE


CE ROBUSTE PICK UP VOUS OFFRE UN MOTEUR HEMI 5,7L PUISSANT ET ÉCONOMIQUE, DÉVELOPPANT 410 LBS DE TORQUE! UN HABITACLE SPACIEUX BIEN INSONORISÉ! UN LOOK ROBUSTE AGRESSIF FAIT POUR TIRER 10 150 LBS! VENEZ DÈS AUJOURD'HUI POUR EN FAIRE L'ESSAI ROUTIER!


POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS À SEULEMENT 10 MINUTES DE SHERBROOKE! VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-866-736-8079 VIA CELLULAIRE ET MESSAGERIE TEXTE AVEC UN DE NOS CONSEILLERS AU 819-678-4045 EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE! NOUS AVONS AUSSI EN INVENTAIRE, HONDA, TOYOTA, HYUNDAI, KIA, NISSAN, PORSCHE, BMW, MERCEDES-BENZ, AUDI, VOLKSWAGEN ET BIEN PLUS!

FINANCEMENT DISPONIBLE SUR PLACE! 1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT! AUCUN CAS REFUSÉ! GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE DISPONIBLE SUR PLACE! NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION QUADRIPORTEUR!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Marchepieds
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Transmission Automatique
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • 4 Roues motrices
  • Appuie-bras central
  • Jantes en Aluminium
  • Couvre boîte
  • Quad (Capitaine)

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