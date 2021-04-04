Menu
Account
Sign In

2017 BMW X5

xDrive35i + TOIT + NAV + PARK ASSIST!

Watch This Vehicle

2017 BMW X5

xDrive35i + TOIT + NAV + PARK ASSIST!

Location

Nissan Magog

2799, rue Sherbrooke, Magog, QC J1X 4G2

819-843-8145

  1. 4437708
  2. 4437708
  3. 4437708
  4. 4437708
  5. 4437708
  6. 4437708
  7. 4437708
Contact Seller

$40,600

+ taxes & licensing

  • 56,994KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4437708
  • Stock #: 20001
  • VIN: 5UXKR0C38H0V79690
Exterior Colour
Bleu fonçé
Interior Colour
Brun
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.nissanmagog.com/occasion/BMW-X5-2017-id7653964.html

~ JAMAIS ACCIDENTÉ + GARANTIE BMW 4 AVRIL 2021 / 80 000 KM ENTRETIENS INCLUS ~


+ NAVIGATION
+ AIR-CLIMATISÉ BI-ZONES
+ SIÈGES AVANT CHAUFFANTS
+ TOIT PANORAMIQUE
+ JANTES 19 POUCES
+ VOLANT CHAUFFANT
+ CAMÉRA DE RECULE AVEC PARK ASSIST
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ HAYON AUTOMATIQUE
+ PHARES AUTOMATIQUES


CE X5 POSSÈDE UN MOTEUR 6 CYLINDRES DE 3.0L TWIN TURBO DÉVELOPPANT PLUS DE 300 CHEVAUX ET 295 LBS DE COUPLE!! WOW! REDÉSSINÉE ET FINITION DE POINTE, HABITACLE LUXUEUX ET SPACIEUX, PUISSANCE ET MAINTIENT DE LA ROUTE AHURISSANT!! VENEZ DÈS AUJOURD'HUI POUR EN FAIRE l'ESSAI !!


POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS À SEULEMENT 10 MINUTES DE SHERBROOKE !! VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-866-736-8079 ** VIA CELLULAIRE ET MESSAGERIE TEXTE AVEC UN DE NOS CONSEILLERS AU 819-678-4045 ** EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !!
FINANCEMENT DISPONIBLE SUR PLACE!! 1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT!! AUCUN CAS REFUSÉ!! GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE DISPONIBLE SUR PLACE!! NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR!!
Additional Features
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Cache bagages
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Intérieur en cuir
  • Siège électrique avant - Passager
  • Entreposage Média sur disque dur
  • Radio HD
  • Phares haute intensité
  • Aide au stationnement (capteurs)
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Siège mémoire
  • Système GPS
  • Clé intelligente
  • Traction intégrale
  • Toit ouvrant électrique
  • Sièges chauffants - Avant
  • Jantes en Aluminium
  • Toit panoramique
  • Hayon électrique
  • Volant chauffant

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Nissan Magog

2017 BMW X5 xDrive35...
 56,994 KM
$40,600 + tax & lic
2017 Porsche Cayenne...
 58,133 KM
$59,997 + tax & lic
2014 Jeep Cherokee N...
 138,593 KM
$14,300 + tax & lic
Nissan Magog

Nissan Magog

2799, rue Sherbrooke, Magog, QC J1X 4G2

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

819-843-XXXX

(click to show)

819-843-8145

Send A Message