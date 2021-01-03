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2017 Porsche Cayenne

S + PREMIUM PLUS + BOSE + MAGS 21"

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2017 Porsche Cayenne

S + PREMIUM PLUS + BOSE + MAGS 21"

Location

Nissan Magog

2799, rue Sherbrooke, Magog, QC J1X 4G2

819-843-8145

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$59,997

+ taxes & licensing

  • 58,133KM
  • Used
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  • Listing ID: 4437693
  • Stock #: 19117
  • VIN: WP1AB2A21HLA51560
Exterior Colour
Bleu fonçé
Interior Colour
Beige
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.nissanmagog.com/occasion/Porsche-Cayenne-2017-id7653905.html

~ GARANTIE COMPLÈTE PORSCHE 3 JANVIER 2021 / 80 000 KM ~

~ CANADIEN + JAMAIS ACCIDENTÉ ~

~ MAGS 21 POUCES 911 TURBO DESIGN + INTÉRIEUR NOIR/LUXOR BEIGE ~


+ ENSEMBLE PREMIUM PLUS + COMFORT LIGHT PACKAGE
+ NAVIGATION
+ ENSEMBLE SIÈGES MÉMOIRES
+ CAMÉRA DE RECUL AVEC PARK ASSIST
+ AIR CLIMATISÉ BI-ZONES
+ SIÈGES AV/ARR CHAUFFANTS
+ VOLANT CHAUFFANT
+ SIÈGES AVANT VENTILÉS
+ SYSTÈME AUDIO BOSE SURROUND
+ TOIT OUVRANT


CE CAYENNE S VOUS OFFRE UN MOTEUR TWIN TURBO V6 DE 3.6 LITRES DÉVELOPPANT 420 HP & 406 LBS DE TORQUE!! RECONNU POUR SON HABITACLE RAFFINÉ ET LUXUEUX, SA PRESTANCE, SA CONDUITE PLAISANTE ET PUISSANTE AINSI QUE SA COMMODITÉ, IL VOUS PLAIRA À COUP SUR!! A VOIR ABSOLUMENT! PASSEZ DÈS AUJOURD'HUI POUR EN FAIRE UN ESSAI ROUTIER!! IL EN VAUT LE DÉTOUR!!


POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS À SEULEMENT 10 MINUTES DE SHERBROOKE !! VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-866-736-8079 ** VIA CELLULAIRE ET MESSAGERIE TEXTE AVEC UN DE NOS CONSEILLERS AU 819-678-4045 ** EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !!
FINANCEMENT DISPONIBLE SUR PLACE!! 1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT!! AUCUN CAS REFUSÉ!! GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE DISPONIBLE SUR PLACE!! NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR!!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Pneus performance
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Cache bagages
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Ouvre-porte de garage intégré
  • Intérieur en cuir
  • Siège électrique avant - Passager
  • Entreposage Média sur disque dur
  • Radio HD
  • Phares haute intensité
  • Aide au stationnement (capteurs)
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Siège mémoire
  • Système GPS
  • Clé intelligente
  • Traction intégrale
  • Verrouillage sans clé
  • Verrous de roue antivol
  • Toit ouvrant électrique
  • Sièges chauffants - Avant
  • Jantes en Aluminium
  • Toit panoramique
  • Hayon électrique
  • Sièges arrières chauffants
  • Sièges ventilés
  • Système de son Bose
  • Sièges avec fonction mémoire
  • Volant chauffant

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